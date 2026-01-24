北市公運處：轉運站禁政治宣傳 要求業者落實把關

快訊

中央社／ 台北24日電

有民意代表日前在市府轉運站發送印有個人照片、姓名及標語的暖暖包，引發爭議。台北市公運處表示，轉運站必須恪遵行政中立，已要求經營業者落實把關，制止政治宣傳違規行為。

台北市公共運輸處昨天晚間發布新聞稿表示，嚴正譴責近日有民意代表無視行政中立，在市府轉運站內發放具個人政治形象的文宣。

公運處表示，場站先前曾接獲此民代所屬機構通知將前來發放暖暖包慰問旅客，但未獲知此為個人形象文宣，因此針對此次違規事件，已要求各轉運站經營業者落實現場把關義務，若發現政治宣傳行為須立即制止並排除。

公運處強調，市府轉運站必須恪遵行政中立，任何特定個人、政黨或政治立場的宣傳行為，都可能涉及違反公務人員行政中立法，不符公共空間使用初衷，更可能打擾通勤旅客、干擾轉運站作業秩序。

儘管未點名當事人，外界仍聯想為在譴責22日前往市府轉運站發放暖暖包的基隆市議長童子瑋。童子瑋昨天晚間在臉書發文澄清，因擔心造成第一線人員困擾，團隊事前就主動致電詢問是否可以發送，一到現場也主動聯繫站務人員，得到允許才開始，所以沒有被勸導或要求停止。

童子瑋質疑，有國民黨籍立委經常在轉運站發送面紙等文宣，希望台北市政府把標準說清楚，是不是因為他沒有國民黨徽才沒辦法發送。

公運處重申，各類政治宣傳行為都可能涉及違反公務人員行政中立法，已即刻要求各轉運站業者全面落實禁止違規行為，並請各界政治人物自重，還給市民一個純粹、安全且不受干擾的公共交通空間。

行政中立 公共運輸 暖暖包

