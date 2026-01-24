聽新聞
路名標誌亮起來！林口深夜開車常見濃霧 交通局重要幹道改LED
新北林口區受地形及氣候影響，清晨及深夜常出現濃霧，影響行車視線與用路安全，新北市交通局優先完成林口區文化一路及重要聯外道路節點的LED內照式路名標誌設置，強化夜間與低能見度環境下的交通標誌導引功能，提升行車安全及降低交通事故風險。
交通局專委林昭賢表示，現已針對林口區事故風險較高及車流量較大的路段優先辦理改善作業，包含文化一路及多處重要聯外道路節點，共完成17處路口、41面內照式路名標誌設置，該標誌採用LED內照設計，可在霧氣、雨天及夜間環境中清楚顯示路名，有效提升駕駛人辨識度，降低迷航與急停、急轉等潛在危險行為。
林昭賢說，內照式路名標誌除提升能見度外，也具備節能、省電及耐用等優點，符合市府推動智慧交通與永續發展的政策方向。相關設置作業皆經過現場勘查與專業評估，確保標誌位置、亮度及視角均符合用路需求。
交通局並表示，考量預算與施工量能，將採分期、分區方式逐年改善，後續將優先檢討文化二路及主要聯外道路，依據交通量、事故紀錄及實際使用需求，滾動式辦理內照式路名標誌增設，持續完善林口地區道路指引系統。
