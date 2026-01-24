人道主義建築師坂茂的阪神紙教堂 矗立南投

坂茂建築師是結合建築與社會責任的國際級建築師，在重大震災及難民營現場，常見他投身為災民、難民組建臨時住所，他的人道主義與行動榮獲普利茲克建築獎；他在阪神大地震後建的紙教堂，如今矗立南投埔里。

1994年在盧安達難民營裡，坂茂向聯合國建議用紙管搭建帳篷框架，取代過度砍伐森林的木材，為數百萬難民快速提供遮風避雨的家。

1995年日本神戶大地震時，他為災民設計「紙木屋」，並為倒塌的鷹取教會重建著名的「紙教堂（Paper Church）」，作為教友們暫時的聚會場所。1999年九二一大地震重創南投，鷹取教會將紙教堂轉贈台灣，落腳埔里桃米社區，延續震災後撫慰歷劫倖存的社區和人心的建造教堂初衷。

這座紙教堂由58根紙管支撐起，室內與世外的長管椅也是紙做，整個建築意念是表達雖然薄如紙，仍是一座堅韌撐起遮風雨之屋。2005年從日本拆解後，跨海贈送給遭受921 大地震重創的南投埔里，也就是現在桃米村的紙教堂，成為台灣災後重建與國際友誼的地標。