聽新聞
0:00 / 0:00

人道主義建築師坂茂的阪神紙教堂 矗立南投

聯合報／ 記者林佳彣鄭朝陽／台北報導
日本坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京的新觀光景點。圖／大安森林公園之友基金會提供
日本坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京的新觀光景點。圖／大安森林公園之友基金會提供

坂茂建築師是結合建築與社會責任的國際級建築師，在重大震災及難民營現場，常見他投身為災民、難民組建臨時住所，他的人道主義與行動榮獲普利茲克建築獎；他在阪神大地震後建的紙教堂，如今矗立南投埔里。

1994年在盧安達難民營裡，坂茂向聯合國建議用紙管搭建帳篷框架，取代過度砍伐森林的木材，為數百萬難民快速提供遮風避雨的家。

1995年日本神戶大地震時，他為災民設計「紙木屋」，並為倒塌的鷹取教會重建著名的「紙教堂（Paper Church）」，作為教友們暫時的聚會場所。1999年九二一大地震重創南投，鷹取教會將紙教堂轉贈台灣，落腳埔里桃米社區，延續震災後撫慰歷劫倖存的社區和人心的建造教堂初衷。

這座紙教堂由58根紙管支撐起，室內與世外的長管椅也是紙做，整個建築意念是表達雖然薄如紙，仍是一座堅韌撐起遮風雨之屋。2005年從日本拆解後，跨海贈送給遭受921 大地震重創的南投埔里，也就是現在桃米村的紙教堂，成為台灣災後重建與國際友誼的地標。

延伸閱讀

山路驚魂！南投力行產業道路大貨車翻覆墜谷 警消攀降救出2傷者

南投獲捐120萬救助金、320箱食物 送暖獨居長輩

全台首座！南投氦氣球樂園試營運時間曝光 開放3天2類人優先試乘

南投補助26校37生出國交流 許淑華：國際教育是基本

相關新聞

是真的！北市新公廁將由日本建築師坂茂操刀設計 2月來台簽MOU

大安森林公園之友基金會今天宣布，已邀請榮獲普利茲克建築獎的日本知名建築師坂茂來台北，為大安森林公園下一座改建廁所操刀設計...

人道主義建築師坂茂的阪神紙教堂 矗立南投

坂茂建築師是結合建築與社會責任的國際級建築師，在重大震災及難民營現場，常見他投身為災民、難民組建臨時住所，他的人道主義與...

普利茲克獎大師坂茂 受邀為北市設計公廁

大安森林公園之友基金會昨天宣布，已邀請榮獲普利茲克建築獎的日本建築師坂茂來台北，為公園下一座改建廁所操刀設計，帶動台灣的...

新北行動治理座談 泰山接雙軌、林口拚社福

新北市長侯友宜昨率市府團隊至泰山及林口舉辦行動治理座談時表示，隨「泰板輕軌」與「五泰輕軌」規畫，泰山將成新的交通中心點。...

改造完人行道 師大路轉攻文創

台北市師大商圈師大路人行道改造完成，成北市「人本交通」重要政績，但里長向台北市長蔣萬安反映，硬體設施完善，但缺乏軟體層面...

一個便當上千元！ 師大路全紅線 民怨成違停陷阱

北市師大路人行道去年整體改造完成，但有店家不滿未留停車空間，店前紅線常導致客人被開單，「一個便當要價上千元」；外送員建議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。