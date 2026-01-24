普利茲克獎大師坂茂 受邀為北市設計公廁

大安森林公園之友基金會昨天宣布，已邀請榮獲普利茲克建築獎的日本建築師坂茂來台北，為公園下一座改建廁所操刀設計，帶動台灣的公廁展現新風格與品質競賽。

大安森林公園之友基金會認養大安森林公園，近年也倡議提升台灣公共廁所品質，因應高齡化社會及民眾在外「方便」的需求。

基金會執行長劉振榮說，坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，坂茂設計的是一座透明廁所，成功將公共廁所轉化為城市文化與國際關注的象徵，也因為每座公廁造型特殊、功能齊全，意外讓公廁成了外來遊客的另類觀光景點。

劉振榮表示，公共廁所是城市中使用頻率最高、卻最容易被忽視的公共設施，大眾對於公廁「髒、臭、暗、可怕」的印象，直接反映城市治理的成熟度與對市民的尊重程度。北市環保局去年收到超過2000件民眾以QR Code通報公廁意見，最多人反映的是異味、地面髒汙、垃圾滿溢，接著是馬桶堵塞、水龍頭壞掉，都亟待改善。

基金會常務董事蔡建生表示，已認養大安森林公園1號公廁，改建為生態廁所；本次也認養改建4號公廁，希望能為台灣起示範作用，特別著墨全坐式馬桶、乾式清潔到無障礙、照顧多元族群需求；更希望透過坂茂接手設計，宣示北市公共設計思維與城市價值的大進步。

劉振榮說，基金會將與坂茂在2月6日簽署合作備忘錄（MOU），並由北市府派員見證，宣示台北市重視公廁升級、要照顧好城市每一個人的治理政策。當天下午坂茂也將在北市府青年局以「在創作中實踐社會貢獻」為題演講。