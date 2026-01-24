新北行動治理座談 泰山接雙軌、林口拚社福

新北市長侯友宜昨率市府團隊至泰山及林口舉辦行動治理座談時表示，隨「泰板輕軌」與「五泰輕軌」規畫，泰山將成新的交通中心點。雖新北市人均統籌分配稅款全國最低，但市府靠自己將預算優先投入基層，包括泰山增加6500萬元預算，林口因人口增加，增編8千多萬元投入基礎建設與社福。

侯友宜說，地方關心義學市民活動中心重建工程現也已取得使照，目前裝潢中，貴和安居社會住宅第一期工程將於今年完工，將持續推動大窠溪生態整治、貴子坑溪河川環境整治及汙水下水道接管等，將泰山打造成交通便利、生活機能完善的城市。

捷運局指出，五泰輕軌綜合規畫於2025年12月30日完成報告修正後，第4次提報交通部審議，環評部分也通過環境部專案小組審議，後續將提送環評大會續審。至於泰板輕軌可行性研究報告於去年10月13日完成修正並第5次提報交通部審查。

侯友宜稍晚至林口區座談，他指林口近年人口快速成長，增編8000多萬元投入建設。當地期盼興建市民活動中心，侯友宜承諾會積極盤點空間、加速選址，滿足在地需求。至於里鄰編組於今年7月調整，林口將新增4里，優化里長服務效能。

針對林口Outlet及康橋、美國學校周邊長期交通壅塞，侯友宜表示已將該區交通納入整體規畫，滾動檢討，尋求配套措施優化林口交通，也請教育局與校方溝通，從源頭確認接送規畫，警方也加強勸導及違規取締。