聽新聞
0:00 / 0:00
一個便當上千元！ 師大路全紅線 民怨成違停陷阱
北市師大路人行道去年整體改造完成，但有店家不滿未留停車空間，店前紅線常導致客人被開單，「一個便當要價上千元」；外送員建議可開放部分黃線供臨停。交通局指出，將持續觀察蒐集各族群使用狀況，再評估是否調整。
師大路原有人行道僅約1.1至1.3公尺寬，工程主要以路口島頭拓寬、路段留設停車彎等改善，路口島頭拓寬後寬度約3.1至3.5公尺，師大公園側更拓寬達4.6公尺，島頭拓寬後讓穿越馬路行人有更安全、更足夠的停等空間。
羅先生在師大路經營餐飲業近40年，他大嘆「生意差三分之一以上」，客人的汽機車沒空間可停，一停馬上就被後車按喇叭，甚至一下車就被警察開單，前天就有客人挨罰900元，警察都沒有通融的餘地，「一個便當要上千元，誰敢吃？」有位20幾年老顧客被開單，氣到現在快一年都沒再來買。
不少外送員或送貨員會將車臨停紅線，外送員廖先生相當無奈，「我也不想違法」，現在全部畫紅線，雖然看似乾淨，但大家不太可能100%遵守，使得法律訂了卻沒法落實，外送員取餐一下就走，並非長時間占用，建議每100公尺可開放20公尺黃線供臨停，讓他們合法暫停。
居民邱先生說，過往路比較不好走，如今人車較有區隔，還算可以接受，但人行道可能做得有點大，導致車道縮小。
交通局長謝銘鴻表示，此次改善經多次會勘與說明會的溝通才定案，也考量路型、人行道空間，規畫合適的臨停空間。不可能每個店面前都有臨停或停車空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言