一個便當上千元！ 師大路全紅線 民怨成違停陷阱

北市師大路人行道去年整體改造完成，但有店家不滿未留停車空間，店前紅線常導致客人被開單，「一個便當要價上千元」；外送員建議可開放部分黃線供臨停。交通局指出，將持續觀察蒐集各族群使用狀況，再評估是否調整。

師大路原有人行道僅約1.1至1.3公尺寬，工程主要以路口島頭拓寬、路段留設停車彎等改善，路口島頭拓寬後寬度約3.1至3.5公尺，師大公園側更拓寬達4.6公尺，島頭拓寬後讓穿越馬路行人有更安全、更足夠的停等空間。

羅先生在師大路經營餐飲業近40年，他大嘆「生意差三分之一以上」，客人的汽機車沒空間可停，一停馬上就被後車按喇叭，甚至一下車就被警察開單，前天就有客人挨罰900元，警察都沒有通融的餘地，「一個便當要上千元，誰敢吃？」有位20幾年老顧客被開單，氣到現在快一年都沒再來買。

不少外送員或送貨員會將車臨停紅線，外送員廖先生相當無奈，「我也不想違法」，現在全部畫紅線，雖然看似乾淨，但大家不太可能100%遵守，使得法律訂了卻沒法落實，外送員取餐一下就走，並非長時間占用，建議每100公尺可開放20公尺黃線供臨停，讓他們合法暫停。

居民邱先生說，過往路比較不好走，如今人車較有區隔，還算可以接受，但人行道可能做得有點大，導致車道縮小。

交通局長謝銘鴻表示，此次改善經多次會勘與說明會的溝通才定案，也考量路型、人行道空間，規畫合適的臨停空間。不可能每個店面前都有臨停或停車空間。