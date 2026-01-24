聽新聞
改造完人行道 師大路轉攻文創

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨參加「與里長有約」，允諾師大路納入「文化小旅行」計畫中。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨參加「與里長有約」，允諾師大路納入「文化小旅行」計畫中。記者楊正海／攝影

台北市師大商圈師大路人行道改造完成，成北市「人本交通」重要政績，但里長向台北市長蔣萬安反映，硬體設施完善，但缺乏軟體層面的文化創意，希望辦至少1個月的「漫步師大路」宣傳活動。蔣萬安允諾納入「文化小旅行」計畫中。

師大路行人友善區透過標線改造，設波浪人行道，也搭配楔形標線，使駕駛人接近路口時因道路縮減及視覺變化產生小心及減速的效果，也設置組裝式減速丘，讓駕駛人必須減速才能較平緩的通過路段，同時透過交通友善區標誌、彩色瀝青壓花路口意象及彩色標記行穿線，提示駕駛人進入行人友善區，減速慢行。

蔣萬安昨赴大安區「與里長有約」座談，龍泉里長龐維良指出，師大路人行道煥然一新，不只是路面改造，也是城市的文化工程改造，台北人對師大路有浪漫的情懷，走在師大路也是一種悠閒，但硬體設備非常棒，卻沒有看到文化層面宣傳。

龐維良說，文化局有「文化小旅行」，師大路可創造「交通版」的文化小旅行，周邊還有殷海光、梁實秋故居，以及瑠公圳等，把這些納入整合，透過交通、文化、商圈的介紹，一系列宣傳讓更多人認識這個地方。

文化局長蔡詩萍指出，師大路商圈本來就充滿了藝文氣息，文化局會全力配合。

交通局指出，未來研議規畫攝影、繪畫比賽和假日商圈活動等，會和相關局處規畫，讓更多的民眾感受師大路的人行環境改善成果。

蔣萬安表示，師大商圈的文化及過去的經歷、背景，會請文化局等單位來共同討論，交換意見，研議納入文化小旅行的整體計畫中，讓民眾來這不只是逛夜市、吃東西，也可以來看看周邊的故居。

