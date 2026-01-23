是真的！北市新公廁將由日本建築師坂茂操刀設計 2月來台簽MOU

大安森林公園之友基金會今天宣布，已邀請榮獲普利茲克建築獎的日本知名建築師坂茂來台北，為大安森林公園下一座改建廁所操刀設計，2月6日將由台北市政府見證這項里程碑，可望帶動台灣的公廁展現新風格與品質競賽。

坂茂當天下午將在北市府青年局6樓國際會議廳，舉行一場「在創作中實踐社會貢獻」演講，日前開放民眾報名參加，已秒殺無虛席。

大安森林公園之友基金會除了認養大安森林公園，近年也致力倡議提升台灣公共廁所品質，以因應高齡化社會及民眾在外「方便」的需求。

基金會執行長劉振榮表示，公共廁所是城市中使用頻率最高、卻最容易被忽視的公共設施，大眾對於公廁「髒、臭、暗、可怕」的印象，直接反映城市治理的成熟度與對市民的尊重程度。然而台灣面對高齡化社會、多元族群需求及國際城市競爭，公共廁所已不再只是基礎建設，而是衡量城市是否真正「以人為本」的重要指標。基金會也思考著，打造什麼樣的公共廁所，才能包容不同性別、年齡、種族、身體能力的人，成為人人都能使用的公廁，為革新台灣廁所文化做出努力。

基金會常務董事蔡建生表示，先前已認養大安森林公園1號公廁，改建為生態廁所；本次改建4號公廁也由基金會認養，希望能為台北及台灣起示範作用，從全坐式馬桶、乾式清潔到無障礙、照顧多元族群需求，都會特別著墨；更希望透過國際建築大師坂茂接手設計這座新公廁，宣示台北市在公共設計思維與城市價值的重大進步。

劉振榮說，基金會將與坂茂在2月6日簽署合作備忘錄（MOU），並由台北市政府派員出席見證，宣示台北市重視公廁升級、要照顧好城市每一個人的治理政策，並向市民與國際社會清楚表達：台北是致力打造一座重視尊嚴、包容與生活品質的世界級城市。

坂茂建築師是將建築與社會責任結合的國際級建築師，在重大震災及難民營現場，常見他投身為災民、難民組建臨時住所，因為他的人道主義與行動，曾榮獲普利茲克建築獎。

1994年在盧安達難民營裡，坂茂首次向聯合國建議使用紙管搭建帳篷框架，取代過度砍伐森林的木材，為數百萬難民快速提供遮風避雨的家。1995 年日本神戶大地震時，他為災民設計「紙木屋（Paper Log House）」，並建造著名的「紙教堂（Paper Church）」，這座紙教堂2005年從日本拆解後，跨海贈送給遭受921 大地震重創的南投埔里，也就是桃米村紙教堂（Paper Dome），成為台灣災後重建與國際友誼的永恆地標。

劉振榮說，坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，包含一座透明廁所，成功將公共廁所轉化為城市文化與國際關注的象徵，也因為每座公廁造型特殊、功能齊全，意外讓公廁成了外來遊客的另類觀光景點，其經驗對台北市推動公共空間升級具有高度示範意義。