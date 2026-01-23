快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

是真的！北市新公廁將由日本建築師坂茂操刀設計 2月來台簽MOU

聯合報／ 記者林佳彣鄭朝陽／台北即時報導
日本坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京的新觀光景點。圖／大安森林公園之友基金會提供
日本坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京的新觀光景點。圖／大安森林公園之友基金會提供

大安森林公園之友基金會今天宣布，已邀請榮獲普利茲克建築獎的日本知名建築師坂茂來台北，為大安森林公園下一座改建廁所操刀設計，2月6日將由台北市政府見證這項里程碑，可望帶動台灣的公廁展現新風格與品質競賽。

坂茂當天下午將在北市府青年局6樓國際會議廳，舉行一場「在創作中實踐社會貢獻」演講，日前開放民眾報名參加，已秒殺無虛席。

大安森林公園之友基金會除了認養大安森林公園，近年也致力倡議提升台灣公共廁所品質，以因應高齡化社會及民眾在外「方便」的需求。

基金會執行長劉振榮表示，公共廁所是城市中使用頻率最高、卻最容易被忽視的公共設施，大眾對於公廁「髒、臭、暗、可怕」的印象，直接反映城市治理的成熟度與對市民的尊重程度。然而台灣面對高齡化社會、多元族群需求及國際城市競爭，公共廁所已不再只是基礎建設，而是衡量城市是否真正「以人為本」的重要指標。基金會也思考著，打造什麼樣的公共廁所，才能包容不同性別、年齡、種族、身體能力的人，成為人人都能使用的公廁，為革新台灣廁所文化做出努力。

基金會常務董事蔡建生表示，先前已認養大安森林公園1號公廁，改建為生態廁所；本次改建4號公廁也由基金會認養，希望能為台北及台灣起示範作用，從全坐式馬桶、乾式清潔到無障礙、照顧多元族群需求，都會特別著墨；更希望透過國際建築大師坂茂接手設計這座新公廁，宣示台北市在公共設計思維與城市價值的重大進步。

劉振榮說，基金會將與坂茂在2月6日簽署合作備忘錄（MOU），並由台北市政府派員出席見證，宣示台北市重視公廁升級、要照顧好城市每一個人的治理政策，並向市民與國際社會清楚表達：台北是致力打造一座重視尊嚴、包容與生活品質的世界級城市。

坂茂建築師是將建築與社會責任結合的國際級建築師，在重大震災及難民營現場，常見他投身為災民、難民組建臨時住所，因為他的人道主義與行動，曾榮獲普利茲克建築獎。

1994年在盧安達難民營裡，坂茂首次向聯合國建議使用紙管搭建帳篷框架，取代過度砍伐森林的木材，為數百萬難民快速提供遮風避雨的家。1995 年日本神戶大地震時，他為災民設計「紙木屋（Paper Log House）」，並建造著名的「紙教堂（Paper Church）」，這座紙教堂2005年從日本拆解後，跨海贈送給遭受921 大地震重創的南投埔里，也就是桃米村紙教堂（Paper Dome），成為台灣災後重建與國際友誼的永恆地標。

劉振榮說，坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，包含一座透明廁所，成功將公共廁所轉化為城市文化與國際關注的象徵，也因為每座公廁造型特殊、功能齊全，意外讓公廁成了外來遊客的另類觀光景點，其經驗對台北市推動公共空間升級具有高度示範意義。

日本坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京的新觀光景點。圖／大安森林公園之友基金會提供
日本坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京的新觀光景點。圖／大安森林公園之友基金會提供
日本坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京的新觀光景點。圖／大安森林公園之友基金會提供
日本坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京的新觀光景點。圖／大安森林公園之友基金會提供

大安森林公園 公廁 廁所 北市

延伸閱讀

中山醫大與日本富山大學醫學部簽署MOU 推動交換學生實習機制

獨居長輩寒冬洗冷水澡 基金會助改善居家環境

中山醫大與日本富山大學簽署MOU 推動長期交流

北市公廁整年通報超過2000件 異味、地面髒、垃圾滿最讓人受不了

相關新聞

是真的！北市新公廁將由日本建築師坂茂操刀設計 2月來台簽MOU

大安森林公園之友基金會今天宣布，已邀請榮獲普利茲克建築獎的日本知名建築師坂茂來台北，為大安森林公園下一座改建廁所操刀設計...

40歲以上注意！北市腹部超音波3000個名額 這天免費做

北市府今年攜手國際扶輪六地區，將於下半年舉辦腹部超音波檢查活動，免費提供3000個名額，造福40歲以上弱勢族群。市長蔣萬...

長者牙口不好沒關係！新北推營養安心包 這類對象免費優先送

新北市65歲以上老年人口已達80萬6890人，全市列冊獨居長者9672人，考量高齡長者營養需求與咀嚼、消化能力，新北市社...

林口Outlet、學區周邊交通雍塞 侯友宜指示跨局處合作解決問題

新北市長侯友宜今到林口區公所行動治理座談，他表示，林口區近年人口增長迅速，為因應地方需求，增編8000多萬元預算，投入林...

違停買便當吞罰單…師大路人行道拓寬「慘案」 店家嘆生意差了

北市師大路人行道去年整體改造完成，友善行人。在地居民認為不錯，但比以往還要來得有些疏離感；有店家不滿未留停車空間，店前紅...

沒在管通學巷？腳踏車橫衝直撞 北市議員籲改善加嚴

台北市交通局在校園周邊打造通學巷政策，限制汽機車等規範，不過，北市議員發現，「人車共道」的腳踏車是一大隱憂，騎士鮮少下車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。