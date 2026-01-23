林口濃霧里長盼裝LED路牌 新北：17路口已設置

快訊

中央社／ 新北23日電
新北市長侯友宜（右2）23日前往林口區進行行動治理座談會，會中指出林口近年進步迅速，從他當副市長時林口人口數約8萬人，現在已成長至13萬8000人，因此公共建設一定要做完整。圖／中央社
新北林口區今舉辦行動治理座談會，里長反映林口常有濃霧影響行車視線，盼全區設LED燈路牌。交通局說，文化一路等17處車流量大路口已完成設置，後續將優先檢討文化二路等路段。

新北市長侯友宜今天前往林口區進行行動治理座談會，致詞表示林口這幾年進步迅速，從他當副市長時林口人口數約8萬人，現在已成長至13萬8千人，因此公共建設一定要做完整。

侯友宜說，市府今年特別增編新台幣8000多萬元預算，投入林口的基礎建設與社會福利。針對居民期盼的市民活動中心，他也承諾會積極盤點空間、加速選址，里鄰編組也將在今年7月進行調整，林口將新增4里，優化里長服務效能。

座談會中有里長關心林口常有濃霧影響行車視線，建議全區設置LED燈路牌。交通局說明，去年已針對事故風險較高及車流量較大的路段優先改善，包含文化一路及多處重要聯外道路節點，共完成17處路口、41面內照式路名標誌設置，採LED內照設計，可在霧氣、雨天及夜間清楚顯示路名，後續將優先檢討文化二路及主要聯外道路逐年分期改善。

至於林口Outlet及康橋、美國學校等周邊交通壅塞問題，侯友宜指示市府團隊共同處理，城鄉局將針對西林里特定路段進行開發檢討，透過都市規劃手段減緩壅塞；同時請教育局與校方溝通，從源頭確認招生規模與接送規劃；警察局則配合加強勸導與違規取締等執法管理。

民政局指出，自108年至114年行動治理，林口區提案共91件，已解列73件，執行率80%。

林口 侯友宜 新北

