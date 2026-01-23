40歲以上注意！北市腹部超音波3000個名額 這天免費做

北市府今年攜手國際扶輪六地區，將於下半年舉辦腹部超音波檢查活動，免費提供3000個名額，造福40歲以上弱勢族群。市長蔣萬安今見證合作備忘錄的簽署儀式，期盼透過公私協力、發揮「一加一大於二」的力量。

衛生局、社會局今與國際扶輪3481、3482、3490、3521、3522及3523六個地區，共同簽署「115年關懷弱勢免費腹部超音波檢查」合作備忘錄。

此次活動將於10月4日登場，北市聯醫中興、仁愛、和平、陽明及忠孝院區，以及三軍總醫院、萬芳醫院、馬偕紀念醫院、台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院松山分院及啟新診所共7家醫療院所，將免費提供3000個名額，服務對象為40歲以上的獨居長者、中低收入戶、身心障礙者、接受社會福利服務者等特殊族群。

蔣萬安今出席簽署儀式時提到，北市許多重要大型活動，都能看到國際扶輪社友熱心投入的身影，從聽奧、花博、世大運到去年的世壯運，始終是市府最堅實的夥伴。尤其去年世壯運，國際扶輪六地區共動員2400位志工，是投入人數最多的國際社團，展現高度行動力與公益精神。

衛生局表示，腹部超音波可評估肝臟、膽囊、胰臟、腎臟等器官的健康狀況，是及早發現脂肪肝、膽結石、腫瘤等疾病的重要檢查工具。由於肝病初期多無明顯症狀，常被忽略，若未及早介入，可能進展為肝炎、肝硬化甚至肝癌，不僅影響個人健康，也對家庭生活造成負擔。

衛生局說，將與社會局合作，主動通知特殊族群參與健康篩檢，活動當日除提供腹部超音波檢查，部分醫院也提供成人健康檢查、B和C型肝炎篩檢、癌症篩檢及流感疫苗接種等服務，讓民眾一次可以完成多項預防保健服務。