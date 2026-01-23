快訊

長者牙口不好沒關係！新北推營養安心包 這類對象免費優先送

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北首批2600份營養安心包，將優先發送給經濟弱勢獨居長者。圖／新北社會局提供
新北首批2600份營養安心包，將優先發送給經濟弱勢獨居長者。圖／新北社會局提供

新北市65歲以上老年人口已達80萬6890人，全市列冊獨居長者9672人，考量高齡長者營養需求與咀嚼、消化能力，新北市社會局整合民間資源，今年升級推出「獨老營養安心包」，由營養師專業把關，依長輩需求調配食材，兼顧均衡好消化與安全，首批2600份將於農曆年前陸續送至經濟弱勢獨居長者家中。

新北市社會局長李美珍表示，感謝玉山銀行受「菩月樂齡」公益信託，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈150萬元協助採購安心包，共同攜手守護獨居長者。

社會局此次特別與營養師合作設計推出「關懷獨居長者營養安心包」，由營養師劉小菁專業把關，依長輩需求精心調配食材，營養師劉小菁表示，長輩普遍牙口不好，吞嚥功能退化，食材須濕潤不乾柴，每道至少有2份蛋白質，而且鈉含量低於800毫克，粥品稠度須一克熱量一大卡等，且是長輩熟悉的味道，像芋頭鹹粥、香菇竹筍瘦肉粥等。

李美珍表示，首批2600份營養安心包，將優先發送給經濟弱勢獨居長者，由區公所關懷志工及鄰里長親自送達，同步進行關懷訪視，傾聽長者生活需求，提升獲得社會資源的近便性。

另社會局持續擴大獨居長者多元照顧服務，除協助安裝「緊急救援通報設備」，串接長照資源與中保科技24小時健康守護中心，能即時通報求助提升居家安全防護。另也與台電台北南區營業處辦理「獨居長者燈泡汰換服務」，加強用電安全，降低居家風險。

台電人員協助獨居長者燈泡汰換服務，加強獨居長者的用電安全，降低居家風險。 圖／新北社會局提供
台電人員協助獨居長者燈泡汰換服務，加強獨居長者的用電安全，降低居家風險。 圖／新北社會局提供
新北社會局與營養師合作推出營養安心包，將優先發送給經濟弱勢獨居長者。圖／新北社會局提供
新北社會局與營養師合作推出營養安心包，將優先發送給經濟弱勢獨居長者。圖／新北社會局提供

