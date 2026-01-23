林口Outlet、學區周邊交通雍塞 侯友宜指示跨局處合作解決問題

新北市長侯友宜今到林口區公所行動治理座談，他表示，林口區近年人口增長迅速，為因應地方需求，增編8000多萬元預算，投入林口的基礎建設與社會福利，要求公所團隊展現效率，提前啟動發包作業，務必讓建設如期到位。

針對居民期盼的市民活動中心，侯友宜承諾，會積極盤點空間、加速選址，滿足在地活動空間的需求。里鄰編組也將在今年7月進行調整，林口將新增4里，優化里長服務效能。

至於林口Outlet及康橋、美國學校等周邊區域的交通壅塞問題，侯友宜要求城鄉局針對西林里特定路段開發檢討，透過都市規畫尋求減緩壅塞的空間；同時請教育局與校方溝通，從源頭確認招生規模與接送規畫；警察局則配合加強勸導與違規取締等執法管理。

侯友宜說，市府能同理在地居民因通勤不便所受的辛苦，目前已將該區交通納入整體規畫，未來將採滾動式檢討，積極尋求配套措施以優化林口整體的交通品質。

座談會中里長關心林口常有濃霧，建議於全區設置LED燈路牌。對此，交通局說明，去年已優先完成文化一路及重要聯外道路節點共17處路口、41面路牌設置內照式路名標誌，後續將優先檢討文化二路及主要聯外道路逐年分期改善。

針對里長反映樂活公園步道年久失修、路面龜裂凹陷等問題，林口區公所回應，已針對路基掏空、步道、涼亭及遊具設施損壞部分進行盤點，將盡速向市府提報計畫爭取經費修繕。