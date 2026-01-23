違停買便當吞罰單…師大路人行道拓寬「慘案」 店家嘆生意差了

北市師大路人行道去年整體改造完成，友善行人。在地居民認為不錯，但比以往還要來得有些疏離感；有店家不滿未留停車空間，店前紅線常導致客人被開單，「一個便當要價上千元」；外送員建議可開放部分黃線供臨停。

師大路涵蓋師大商圈及師大校本部範圍，改善前沿線既有人行道寬度僅1.1至1.3公尺，且設有路燈、消防栓、號誌等設施但沒無障礙設施，還有車輛違停問題。市府2024年至2025年間施工拓寬人行道島頭，設置景觀欄杆及導盲設施，縮短行人穿越馬路距離，另部分車道瘦身，沿線設停車彎，減少違停。

羅先生在師大路經營餐飲業近40年，他大嘆「生意差三分之一以上」，客人的汽機車沒空間可停，一停馬上就被後車按喇叭，甚至一下車就被警察開單，昨天就有客人挨罰900元，警察都沒有通融的餘地，「一個便當要上千元，誰敢吃？」有位20幾年老顧客也因騎車來買個便當被開單，氣到現在快一年都沒再來買。

他說，附近店家也在講，但沒有用，倒是時不時都有社區發展協會等團體來觀摩師大路人行道拓寬，他諷刺是來參觀「敗筆」？

老闆娘舉例，不遠處的麵攤前都有停車空間，但他們店面前卻沒得停，而且人行道拓寬後，大家感覺都疏離了，師大路現在都沒什麼人，拓寬還做兩邊，建議可縮小一些。她也質疑，師大路92巷已有公園，為何人行道拓寬還要凸出一塊，搞得雙向會車都難。

不少外送員或送貨員會將車臨停紅線，外送員廖先生相當無奈，「我也不想違法」，現在全部畫紅線，雖然看似乾淨，但大家不太可能100%遵守，使得法律訂了卻沒法落實。他說，外送員取餐一下就走，並非長時間占用，建議每100公尺可開放20公尺黃線供臨停，讓他們合法暫停。