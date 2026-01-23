快訊

違停買便當吞罰單…師大路人行道拓寬「慘案」 店家嘆生意差了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府改善師大路人行道，雖有留設停車空間，仍有不少店家前畫紅線，影響生意。記者林佳彣／攝影
北市師大路人行道去年整體改造完成，友善行人。在地居民認為不錯，但比以往還要來得有些疏離感；有店家不滿未留停車空間，店前紅線常導致客人被開單，「一個便當要價上千元」；外送員建議可開放部分黃線供臨停。

師大路涵蓋師大商圈及師大校本部範圍，改善前沿線既有人行道寬度僅1.1至1.3公尺，且設有路燈、消防栓、號誌等設施但沒無障礙設施，還有車輛違停問題。市府2024年至2025年間施工拓寬人行道島頭，設置景觀欄杆及導盲設施，縮短行人穿越馬路距離，另部分車道瘦身，沿線設停車彎，減少違停。

羅先生在師大路經營餐飲業近40年，他大嘆「生意差三分之一以上」，客人的汽機車沒空間可停，一停馬上就被後車按喇叭，甚至一下車就被警察開單，昨天就有客人挨罰900元，警察都沒有通融的餘地，「一個便當要上千元，誰敢吃？」有位20幾年老顧客也因騎車來買個便當被開單，氣到現在快一年都沒再來買。

他說，附近店家也在講，但沒有用，倒是時不時都有社區發展協會等團體來觀摩師大路人行道拓寬，他諷刺是來參觀「敗筆」？

老闆娘舉例，不遠處的麵攤前都有停車空間，但他們店面前卻沒得停，而且人行道拓寬後，大家感覺都疏離了，師大路現在都沒什麼人，拓寬還做兩邊，建議可縮小一些。她也質疑，師大路92巷已有公園，為何人行道拓寬還要凸出一塊，搞得雙向會車都難。

不少外送員或送貨員會將車臨停紅線，外送員廖先生相當無奈，「我也不想違法」，現在全部畫紅線，雖然看似乾淨，但大家不太可能100%遵守，使得法律訂了卻沒法落實。他說，外送員取餐一下就走，並非長時間占用，建議每100公尺可開放20公尺黃線供臨停，讓他們合法暫停。

一名騎士認為，都會區實施新制一體兩面，確實有些族群會受到影響，既然政府和地方有心要推動，應該給予鼓勵。在地居民邱先生說，過往走路比較不好走，如今人車較有區隔，兩者達到某種程度的平衡，還算可以接受，但人行道可能做得有點大，導致車道縮小；封街辦活動熱鬧一下，對住家、商家應該是沒差也不錯。

北市師大路92巷現況，有民眾認為一旁是公園，為何人行道還要凸出一塊，搞得雙向會車都難。記者林佳彣／攝影
北市府改善師大路人行道，拓寬人行道島頭，也設置景觀欄杆及導盲設施，縮短行人穿越馬路距離。記者林佳彣／攝影
有民眾認為，都會區實施新制一體兩面，師大路人行道拓寬確實有些族群會受到影響。記者林佳彣／攝影
北市師大路人行道去年整體改造完成，在地居民認為友善行人，但比以往還要來得有些疏離感。記者林佳彣／攝影
北市府近年施工拓寬師大路人行道島頭，設置景觀欄杆及導盲設施，縮短行人穿越馬路距離。記者林佳彣／攝影
北市師大路人行道拓寬後，不少路段畫紅線，仍可見有外送員或送貨員會將車違規臨停。記者林佳彣／攝影
