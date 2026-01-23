快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

聽新聞
0:00 / 0:00

沒在管通學巷？腳踏車橫衝直撞 北市議員籲改善加嚴

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員詹為元舉例的光復國小，旁邊雖然有告示牌面，腳踏車要下車牽引，但多數騎士仍沒有理會。記者邱書昱／攝影
北市議員詹為元舉例的光復國小，旁邊雖然有告示牌面，腳踏車要下車牽引，但多數騎士仍沒有理會。記者邱書昱／攝影

台北市交通局在校園周邊打造通學巷政策，限制汽機車等規範，不過，北市議員發現，「人車共道」的腳踏車是一大隱憂，騎士鮮少下車牽引，造成搶道狀況，呼籲市府提出改善措施。交工處表示，會持續檢討自行車騎乘環境，減少人車衝突。

北市議員詹為元說，許多校園周邊在人行道會設置「人車共道」牌面，牌面下方也有寫到上下學時段要「請下車牽行」。然而實際狀況卻多無人遵守，騎士強行騎乘的情形普遍，與上下學尖峰時段大量學童同時進出，已造成高度危險。

他指出，信義區光復國小光復南路側通學步道，就是缺乏人車分流與實體區隔，上下學時段仍可見自行車高速通過，有時造成學童發生擦撞的意外，校方與導護人員勸阻也仍未改善。

他也說，依照道路交通管理處罰條例，自行車若違規騎乘在騎樓或未開放自行車騎乘的人行道，可處300元以上、1200元以下罰鍰。不過，如果路段同時設置「人車共道」牌面，並限定於部分時段須下車牽行，現行法規並無明確罰則可依，警察與導護人員也僅能採取勸導。

不過，詹為元說，現場雖然有警力執勤，但主要任務是疏導汽機車臨停秩序，難以查處自行車騎士未依規定牽行的行為，顯示現行制度下執法困難度高。市府應該要正視問題，提出具體改善方式，避免人車爭道狀況。

交工處表示，經查遵行標誌是屬於「道路交通標誌標線號誌設置規則」所定的禁制標誌，因此以違反條例，同時也會持續檢討自行車騎乘環境，以減少本市自行車騎士與行人衝突，並同步保障行人安全。

交工處也說，至於取締部分，屬於轄區警察局權責。

自行車 人行道 標誌

延伸閱讀

北市議員選戰藍白合有望？周榆修曝與「他」每周熱線談布局

晚來就沒了…北市公費流感疫苗剩1.8萬多劑 打完再抽iPhone 17

高雄捷運新制！紅橘線7站2月起「不開放腳踏車進出」 票價漲20元

告別輝達 台北6公頃大松南營區的下一步？

相關新聞

師大路變美了！里長建言 蔣萬安納入「文化小旅行」來這不只是逛夜市

台北市師大商圈師大路人行道改造完成，成北市重要政績，但里長反映硬體設施完善，但沒有任何軟體層面的文化創意宣傳，希望市府能...

萬里瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段整建 提升河防與河岸機能

新北市萬里區瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段因部分堤防高度不足且欠缺景觀休憩空間，水利局為降低災害風險，也提升居民生活品質，去年底...

沒在管通學巷？腳踏車橫衝直撞 北市議員籲改善加嚴

台北市交通局在校園周邊打造通學巷政策，限制汽機車等規範，不過，北市議員發現，「人車共道」的腳踏車是一大隱憂，騎士鮮少下車...

雙輕軌規畫帶動交通 侯友宜：持續推動環境、教育工程打造宜居環境

新北泰山區行動治理座談會今天登場，市長侯友宜率領市府團隊與泰山區17位里長面對面聽取地方意見。侯友宜表示，隨著「泰板輕軌...

新北櫻花季看這裡！淡水天元宮首度聯名幾米繪本一起追夢

新北「2026花見櫻花季」1月29日至2月11日於淡水天元宮登場，新北市景觀處表示，今年再度以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為...

晚來就沒了…北市公費流感疫苗剩1.8萬多劑 打完再抽iPhone 17

國內流感疫情持續升溫，北市公費流感疫苗至昨日已累計接種76萬6394劑。衛生局說，台灣疫苗推動協會捐贈北市300劑高劑量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。