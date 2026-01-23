沒在管通學巷？腳踏車橫衝直撞 北市議員籲改善加嚴

台北市交通局在校園周邊打造通學巷政策，限制汽機車等規範，不過，北市議員發現，「人車共道」的腳踏車是一大隱憂，騎士鮮少下車牽引，造成搶道狀況，呼籲市府提出改善措施。交工處表示，會持續檢討自行車騎乘環境，減少人車衝突。

北市議員詹為元說，許多校園周邊在人行道會設置「人車共道」牌面，牌面下方也有寫到上下學時段要「請下車牽行」。然而實際狀況卻多無人遵守，騎士強行騎乘的情形普遍，與上下學尖峰時段大量學童同時進出，已造成高度危險。

他指出，信義區光復國小光復南路側通學步道，就是缺乏人車分流與實體區隔，上下學時段仍可見自行車高速通過，有時造成學童發生擦撞的意外，校方與導護人員勸阻也仍未改善。

他也說，依照道路交通管理處罰條例，自行車若違規騎乘在騎樓或未開放自行車騎乘的人行道，可處300元以上、1200元以下罰鍰。不過，如果路段同時設置「人車共道」牌面，並限定於部分時段須下車牽行，現行法規並無明確罰則可依，警察與導護人員也僅能採取勸導。

不過，詹為元說，現場雖然有警力執勤，但主要任務是疏導汽機車臨停秩序，難以查處自行車騎士未依規定牽行的行為，顯示現行制度下執法困難度高。市府應該要正視問題，提出具體改善方式，避免人車爭道狀況。

交工處表示，經查遵行標誌是屬於「道路交通標誌標線號誌設置規則」所定的禁制標誌，因此以違反條例，同時也會持續檢討自行車騎乘環境，以減少本市自行車騎士與行人衝突，並同步保障行人安全。

交工處也說，至於取締部分，屬於轄區警察局權責。