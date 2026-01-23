師大路變美了！里長建言 蔣萬安納入「文化小旅行」來這不只是逛夜市

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市師大商圈師大路人行道改造完成。記者林佳彣／攝影
台北市師大商圈師大路人行道改造完成，成北市重要政績，但里長反映硬體設施完善，但沒有任何軟體層面的文化創意宣傳，希望市府能協助舉辦至少1個月的「漫步師大路」宣傳活動。台北市長蔣萬安上午在「與里長有約」中回應，可納入「文化小旅行」計畫中。

師大路行人友善區透過標線改造，設置波浪人行道，也搭配楔形標線，使駕駛人接近路口時因道路縮減及視覺變化產生小心及減速的效果，也設置組裝式減速丘，讓駕駛人必須減速才能較平緩的通過路段，同時，也透過交通友善區標誌、彩色瀝青壓花之路口意象，以及彩色標記行穿線，提示駕駛人進入了行人友善區域，減速慢行。

當地龍泉里長龐維良指出，師大路人行道改造工程完成，整個煥然一新，這其實不只是路面改造，也是城市的文化工程改造，台北人對對師大路有一浪漫的情懷，走在師大路也是一種悠閒，但硬體設備非常棒，卻沒有看到文化層面的宣傳。

龐維良說，像文化局有「文化小旅行」，師大路可以創造一個「交通版」的文化小旅行，其實不是交通設施，周邊還有殷海光、梁實秋故居，以及瑠公圳等，把這些納入整合起來，透過交通、文化、商圈的介紹，一系列的宣傳，可讓更多人認識這個地方。

文化局長蔡詩萍指出，師大路商圈，本來就充滿了藝文氣息，文化局會全力配合。交通局指出，里長所提的漫步師大路，可以讓民眾更了解人行環境改善的成果，未來可研議規畫攝影、繪畫比賽和假日商圈活動等，會和相關局處規畫，讓更多的民眾感受師大路的人行環境改善成果。

蔣萬安也表示，對於師大路整體交通及行人道德改善，會和區公所討論，如何規畫宣傳整個改造的歷程，會選擇一個適合地點做一個牌面； 至於師大商圈的文化，以及過去的經歷、背景，會請文化局等單位來共同討論，交換意見，研議納入文化小旅行的整體計畫中，讓民眾來這不只是逛夜市、吃東西，也可以來看看周邊的故居，會請文化局協助。

台北市長蔣萬安上午參加「與里長有約」。記者楊正海／攝影
