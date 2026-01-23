雙輕軌規畫帶動交通 侯友宜：持續推動環境、教育工程打造宜居環境
新北泰山區行動治理座談會今天登場，市長侯友宜率領市府團隊與泰山區17位里長面對面聽取地方意見。侯友宜表示，隨著「泰板輕軌」與「五泰輕軌」的規畫，泰山將成為周邊新的交通中心點。市府持續推動大窠坑溪水環境改善、貴子坑溪公園建設，以及國泰國小遷校塭仔圳計畫，投入大量資源打造宜居環境。
侯友宜提到，儘管新北市的人均統籌分配稅款仍屬全國最低，但市府堅持「靠自己」並將預算優先投入基層。今年泰山區公所預算特別增加6500萬元，要求務必滿足地方基礎建設需求。
針對地方關心的義學市民活動中心重建工程也已取得使照，目前裝潢中，與泰山市場空調汰換工程、消防分隊廳舍以及貴和安居社會住宅第一期工程等，皆將於今年陸續完工。
另，持續推動大窠溪生態整治、貴子坑溪河川環境整治、汙水下水道接管、義學國中多功能體育館暨共構地下停車場興建工程等，泰山國民運動中心內部裝修預計2月完工，提升居住品質，打造泰山成為交通便利、生活機能完善的現代城市。
會議中里長建議泰林路及明志路兩側人行道重新施作，以維行人安全及市容觀瞻，工務局表示，將先針對泰林路二段（中港西路至明志路一段）辦理改善，預計今年提出基本設計，並於今、明二年分段施工。
另有里長提出，建議延長大窠坑溪水環境生態營造工程至新五路一案，水利局已先完成大窠坑溪大窠橋下游左岸護岸改建工程，有關環境營造工程第3期設計及監造技術服務契約並已決標，將以自籌經費及爭取中央經費同步辦理。
