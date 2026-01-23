新北櫻花季看這裡！淡水天元宮首度聯名幾米繪本一起追夢

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「2026花見櫻花季」首度聯名幾米繪本《閉上眼睛一下下》打造多座互動場景，營造夢幻動人的夜櫻氛圍。圖／新北市景觀處提供
新北「2026花見櫻花季」1月29日至2月11日於淡水天元宮登場，新北市景觀處表示，今年再度以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，並結合「夜櫻賞燈光櫻繪夢」為主題，邀請國台灣繪本藝術家幾米，除將旗下為淡海輕軌所創作的「閉上眼睛一下下」繪本搬進三色櫻花林，還首度推出ALL in One摺頁推薦淡水當季必遊必吃與必看景點。

今年在天元宮後山園區三色櫻首度結合幾米為淡海輕軌創作的「閉上眼睛一下下」繪本意象，將故事中小女孩「阿給」尋夢的純真情感，轉化為5座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中；入夜後搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感，營造夢幻動人的夜櫻氛圍。

新北市景觀處表示，今年活動期間還推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，裡面有彙整淡水賞櫻遊程建議、天元宮園區活動地圖，提供民眾半日或一日遊用參考，同時結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史，設計親子易上手的解謎關卡，還能兌換小禮物，更能透過互動任務認識天元宮後山的自然與人文特色，增添遊園樂趣。

此外，透過幾米筆下追尋夢想的小女孩角色「阿給」，串聯淡水在地老牌阿給、文化阿給及淡水魚丸阿給3家在地小吃名店，推出限定優惠活動，邀請民眾「看阿給、吃阿給」，只要至淡水捷運站旅遊服務中心及天元宮會場等處索取「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，就可享有專屬優惠好康。

新北市景觀處長林俊德表示，新北市境內種植的櫻花種類豐富，1月中下旬開始櫻花一波接著一波綻放，如汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園（櫻花公園）等處已接力綻放中，另三芝、石碇及土城等處櫻花蓄勢待發，各項賞花資訊歡迎民眾可透過FB「賞花快報」粉絲專頁https://www.facebook.com/ntpcflowernews查詢。

新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處的櫻花已接力綻放中。圖／新北市景觀處提供
淡水無極天元宮是人氣賞櫻勝地，三色櫻在每年1月底開始綻放。圖／新北市景觀處提供
