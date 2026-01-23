新北櫻花季看這裡！淡水天元宮首度聯名幾米繪本一起追夢

新北「2026花見櫻花季」1月29日至2月11日於淡水天元宮登場，新北市景觀處表示，今年再度以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，並結合「夜櫻賞燈光櫻繪夢」為主題，邀請國台灣繪本藝術家幾米，除將旗下為淡海輕軌所創作的「閉上眼睛一下下」繪本搬進三色櫻花林，還首度推出ALL in One摺頁推薦淡水當季必遊必吃與必看景點。

今年在天元宮後山園區三色櫻首度結合幾米為淡海輕軌創作的「閉上眼睛一下下」繪本意象，將故事中小女孩「阿給」尋夢的純真情感，轉化為5座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中；入夜後搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感，營造夢幻動人的夜櫻氛圍。

新北市景觀處表示，今年活動期間還推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，裡面有彙整淡水賞櫻遊程建議、天元宮園區活動地圖，提供民眾半日或一日遊用參考，同時結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史，設計親子易上手的解謎關卡，還能兌換小禮物，更能透過互動任務認識天元宮後山的自然與人文特色，增添遊園樂趣。

此外，透過幾米筆下追尋夢想的小女孩角色「阿給」，串聯淡水在地老牌阿給、文化阿給及淡水魚丸阿給3家在地小吃名店，推出限定優惠活動，邀請民眾「看阿給、吃阿給」，只要至淡水捷運站旅遊服務中心及天元宮會場等處索取「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，就可享有專屬優惠好康。