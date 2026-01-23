助開春轉職成功 中市府3月起推職前訓練課程15班

快訊

中央社／ 台中23日電

春節過後將迎來新一波轉職潮，台中市政府勞工局今天公布，將於3月起推出首期15班職前訓練課程，釋出約450個參訓名額，中高齡等特定對象參訓完全免費。

台中市勞工局長林淑媛表示，民國115年規劃6大類共30班職前訓練，第一階段因應人工智慧快速發展，AI應用已逐漸成為各行各業的重要核心能力，特別規劃包含AI人工智慧與數據分析、AI多媒體商業設計、AI應用社群行銷電商、行政人員雲端AI應用等。

林淑媛指出，這次課程也首辦居家清潔收納，並持續辦理熱門的銀髮族增能活動設計指導員、坐月子服務培訓班，另外還有一直都熱度不退的餐飲類課程，包含健康養生烘焙及點心暨咖啡調飲培訓班等。

勞工局說明，各訓練班上課為期約2個月，平日週一至週五白天上課，訓後就業或創業的比率歷年均維持8成以上水準。

勞工局以原從事餐飲業的小萍為例，在坐月子培訓班受訓期間學習到產後體質調理藥膳茶飲設計與實作、產後修復按摩、坐月子保健營養及新生兒照護等完整且專業技術及技巧，結訓後順利接案，也得到越來越多的產婦媽媽信賴，服務過的客人也會幫忙介紹客源。

勞工局補充，中高齡等特定對象參訓完全免費，參加全日制職業訓練，還可以領津貼，核發金額如屬就業保險法規定的非自願離職者，會依參訓者勞工保險退保前6個月平均投保薪資的60%計算，或就業服務法規定的特定對象則以基本工資的60%（1萬7700元）發給，讓學員能減輕經濟壓力，安心投入學習。

