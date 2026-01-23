晚了就沒了...北市還剩1.8萬多劑公費疫苗 打完再抽iPhone 17

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國內流感疫情持續升溫，北市公費流感疫苗至昨日已累計接種76萬6394劑，示意圖。本報資料照片
國內流感疫情持續升溫，北市公費流感疫苗至昨日已累計接種76萬6394劑。衛生局說，台灣疫苗推動協會捐贈北市300劑高劑量流感疫苗，專供65歲以上長者施打，目前仍有尚有1萬8486劑疫苗，也推出「打疫苗 抽好禮」活動，鼓勵民眾接種。

衛生局說，高劑量流感疫苗的抗原含量為一般型流感疫苗的4倍，能誘發更強免疫反應，適合免疫力較弱的長者族群接種，提高防護力。1月26日起，經北市聯醫12區院外門診部醫師評估後，將提供高劑量流感疫苗給設籍北市65歲以上長者接種，接種當日請記得攜帶健保卡及身分證明文件。

衛生局提醒，農曆年假將至，民眾返鄉團聚或出國旅遊的機會增加，呼吸道傳染病的傳播風險誒隨之升高，接種疫苗後約2周才有保護效果，呼籲民眾於農曆春節前或出國前盡早完成流感疫苗及新冠疫苗接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，降低重症及併發症風險。

「打疫苗抽好禮」活動至2月13日期間，凡設籍北市符合公費流感及新冠疫苗接種資格者，至北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感或新冠疫苗接種，即可參加抽獎，每接種1劑可獲得1次抽獎機會。衛生局鼓勵民眾「左流右新，加倍安心」，同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎機會。

衛生局表示，今年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，抽好禮活動期間完成接種也可參加抽獎。162份獎項包含iPhone 17、咖啡機、多功能電蒸鍋、手沖快煮壺等家電好禮及超商禮券。

北市衛生局加碼推出「打疫苗抽好禮」活動，凡設籍北市完成公費流感或新冠疫苗，即可獲得抽獎資格。圖／北市衛生局提供
