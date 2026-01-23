北市公廁整年通報逾2千件 「這3項」缺失最多人反映

北市環保局去年收到超過2000件民眾以QR Code通報公廁意見，最多人反映的是異味、地面髒汙、垃圾滿溢，再者是馬桶堵塞、水龍頭壞掉。環保局指出，將與中央商討讓系統使用介面更簡易、更易於資訊統計分析。

環保局列管13類公私場所、共6933座公廁，居全國之冠，2022年響應中央政策，首年即全數張貼QR Code即時通報機制，民眾意見化身為管理單位的「數位巡檢員」，能「直達」管理單位，也有效縮短公廁從髒亂損壞到恢復整潔的時間差。

去年通報以環境清潔衛生問題965件最多、占34%，包含異味、地面髒汙或垃圾溢滿等，顯示「即時清潔的頻率」仍是民眾最有感的指標；其次是設施損壞與故障820件、占29%，馬桶阻塞、水龍頭損壞或門鎖故障等硬體設施能否正常使用，「即時清潔頻率」與「故障修復速度」是如廁關鍵指標。

另，衛生紙、洗手乳的補充速度等備品不足與缺失則有425件占15%；反映問題的同時，也有426件、占15%正面評價與讚賞，民眾願花時間給予清潔人員肯定。

環保局分析，前年2118件通報、去年2836件，反映件數愈來愈多是因更多人注意到每個公廁都有專屬QR Code，民眾可即時掃碼傳達當下感受；隨著硬體設施普及，市民對公廁的要求已從「有得上」轉變為「上得舒適」。