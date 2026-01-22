快訊

小動物闖禍？疑鳥巢釀電線桿爆炸 新北五股、泰山逾2700戶寒冬夜停電

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市五股區成泰路一段32巷45號前方電線桿，今晚6時許爆炸起火燃燒，造成周邊區域2千多戶停電。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區成泰路一段32巷45號前方電線桿，今晚6時許爆炸起火燃燒，造成周邊區域2千多戶停電。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區成泰路一段32巷45號前方電線桿，今晚6時許爆炸起火燃燒，造成周邊區域2千多戶停電，消防隊回報是因為鳥巢造成短路引起，台電已趕工搶修，預計晚間9時全部恢復供電。

根據台電公司台北西區營業處初步調查，這起電線桿火警導致五股變電所饋線接地過流電驛(LCO)動作，造成饋線斷路器跳脫因而停電，範圍包括五股區新五路二段、成泰路一段、蓬萊路、外寮路、水碓九路、成泰路二段、工商路，及泰山區楓樹街、楓里路、楓江路、新五路一段、美寧街、明志路一段、和平街、文化街、下田心一帶。

第一時間停電戶數共2711戶，緊急轉供之後仍有1179戶持續停電，已派員赴現場查修，預計晚間9時全部恢復供電。

