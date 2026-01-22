聽新聞
0:00 / 0:00
小動物闖禍？疑鳥巢釀電線桿爆炸 新北五股、泰山逾2700戶寒冬夜停電
新北市五股區成泰路一段32巷45號前方電線桿，今晚6時許爆炸起火燃燒，造成周邊區域2千多戶停電，消防隊回報是因為鳥巢造成短路引起，台電已趕工搶修，預計晚間9時全部恢復供電。
根據台電公司台北西區營業處初步調查，這起電線桿火警導致五股變電所饋線接地過流電驛(LCO)動作，造成饋線斷路器跳脫因而停電，範圍包括五股區新五路二段、成泰路一段、蓬萊路、外寮路、水碓九路、成泰路二段、工商路，及泰山區楓樹街、楓里路、楓江路、新五路一段、美寧街、明志路一段、和平街、文化街、下田心一帶。
第一時間停電戶數共2711戶，緊急轉供之後仍有1179戶持續停電，已派員赴現場查修，預計晚間9時全部恢復供電。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言