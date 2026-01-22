快訊

新北情人節派對鼓勵「離線」交友 趣味競賽迅速破冰

中央社／ 新北22日電
西洋情人節將到來，新北市政府2月7日至8日將在板橋府中廣場舉辦「2026樂府中–來電祭」，集結樂團表演、餐車美食、塔羅占卜等，更推出「府中戀舞宮」趣味競賽，助民眾快速破冰拉近距離。圖為往年活動情形。新北市青年局提供／中央社
西洋情人節將到來，新北市政府2月7日至8日將在板橋府中廣場舉辦「2026樂府中–來電祭」，集結樂團表演、餐車美食、塔羅占卜等，更推出「府中戀舞宮」趣味競賽，助民眾快速破冰拉近距離。圖為往年活動情形。新北市青年局提供／中央社

新北市青年局2月7日及8日將舉行情人節派對，鼓勵年輕人「離線」交友，不僅將邀請12組知名樂團輪番開唱，今年更舉辦趣味競賽，讓民眾迅速破冰、拉近彼此距離。

新北市青年局發布新聞稿，情人節將到來，市府2月7日至8日將在板橋府中廣場舉辦「2026樂府中—來電祭」，集結樂團表演、餐車美食、塔羅占卜等，更推出「府中戀舞宮」趣味競賽，讓民眾迅速破冰拉近距離。

青年局長邱兆梅表示，為鼓勵年輕人走出門、在線下世界建立真實連結，每年2月在府中周邊進行的「Love中．樂府中」活動已邁入第4年，今年特別打造4項趣味活動體驗，每場次80分鐘，無論是揪朋友來玩，或獨自前來認識新朋友，都能零壓力享受活動。

青年局說明，「府中戀舞宮」趣味競賽活動採循序漸進方式設計，首先以「Twisters 扭扭樂」揭幕，由參加者跟著指令搶佔地板色塊、累積積分，在歡笑中拉近彼此距離，接著還有「街頭Dance Battle」、兩人三腳以及陌生餐桌等，讓民眾自然破冰、快速拓展交友圈，即起可至新北市青年局官網報名。

除了趣味競賽之外，青年局也邀請溫蒂漫步、小男孩樂團等12組知名樂團浪漫開唱。此外也引入占卜體驗攤位，探索新一年的生活指引與整體運勢。活動期間每天下午5時至6時更有Happy Hour時段，限量發放消費抵用券，可用於周邊餐車及占卜體驗攤位。

樂團 情人節 年輕人 新北

