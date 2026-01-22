把握最後機會！輕軌常客回饋金441萬元待領 新北捷：月底歸零
新北捷運公司今天表示，「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」常客回饋計畫1月底到期，回饋金將歸零，但目前仍有新台幣441萬餘元未領，呼籲民眾儘速領取。
新北捷發布新聞稿指出，經統計，114年度累積回饋金，兌換期限將於115年1月31日截止。截至114年12月底統計，全系統兌換率僅約22.2%，顯示仍有許多民眾尚未領取。
新北捷表示，淡海輕軌約有2萬4000餘張票卡、安坑輕軌約有9千700餘張票卡未領取，未領取總金額高達441萬餘元，其中，甚至有單張票卡累積回饋金高達2850元未領取。
新北捷表示，回饋金1月底將全數歸零，無法補發。籲請民眾把握最後機會，儘速至各車站售票加值機操作領取，以免逾期歸零，錯失小確幸。
新北捷表示，回饋金領取方式簡便，民眾可利用各車站內的「售票加值機」即可完成，即將票卡放置於機台感應區後，點選螢幕「6筆交易查詢」，確認「可回饋金額」，再點選「現金回饋」按鈕，金額即自動加值至票卡電子錢包中。
