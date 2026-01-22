新北汐止增億元預算聚焦基礎建設 汐科擬設轉運站

新北市長侯友宜今天赴汐止區與里長座談，表示今年汐止區增加約1.06億元預算，將著重基礎建設。此外，區長表示因應台鐵汐科站交通量及未來轉乘需求，市府擬增設轉運站紓解。

新北市行動治理座談會今天來到汐止區，市長侯友宜致詞表示，今年新北市29區的區公所預算皆大幅增長，其中汐止區增加約新台幣1.06億元，著重在基礎建設。市府也比往年提早啟動行動治理，就是希望各區公所在預算通過後能趕快發包、施作工程，速度愈快愈好，希望能在上半年完成。

侯友宜也特別提到，汐止有27位擔任4屆以上的里長，尤其秀峰里里長蘇樹木已高齡90歲仍持續服務里民，人生大半輩子都奉獻給汐止，十分欽佩。

汐止區公所簡報表示，去年11月底基隆河自來水油污事件，影響汐止區36個里、約7萬人，區公所在市府指示下立即啟動補助，至今年1月16日共受理約2908案件，補助金額約302萬元。

捷運建設方面，區公所指出，汐止東湖線已在去年3月開工，預計121年完工。基隆捷運也預計122年完工，未來通車後將讓汐止交通更便利。

汐止區長林慶豐表示，里長們今天會中聚焦在基礎建設，包括道路排水、路面改善等議題，後續將針對嚴重程度分案列管，工務局等相關局處也允諾給予最大支援。

另外有里長關注台鐵汐科站的交通量與轉乘需求，林慶豐說經交通局、捷運局評估，汐科站確實是重要的交通匯集點，未來也將有捷運汐東線、基隆捷運經過，市府已著手規劃在汐科站對面設置交通轉運站，將邀里長共同討論。

區公所指出，自108年起辦理行動治理，汐止區提案共440件、已完成並解除列管案件數共429件，執行率達97.5%。