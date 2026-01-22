面對面聽市民心聲…侯友宜行動治理到汐止 增1.06億建設地方

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
侯市長強調，里長的提案若是市府能夠完成的，都請各權責局處單位儘速研議辦理，打造更美好的汐止。圖／觀天下有線電視提供
新北市行動治理座談會，今(22)日市長侯友宜率領市府團隊到汐止區公所進行座談，與里長們溝通交流，面對面傾聽在地市民心聲，侯友宜表示，汐止這幾年發展迅速，現階段捷運汐止湖東線及基隆捷運正在推動中，另外，這次重點會擺在基礎建設上，所以各區公所預算都有大幅增長，其中汐止區就增加了1.06億。

近年市府在汐止積極建設，包含捷運興建、交通改善、道路拓寬、社會住宅、市場再造等，也提供了更多元的遊憩場域，例如星際遊戲場、水返腳公園、康誥坑公園、復興公園及林森橋下兒童遊戲場等，目前進行中的汐止戲谷-白匏湖生態園區及汐止區域性資源循環中心，因基地相鄰，目前刻正辦理統包工程，另有第3彈藥庫-文藝深根基地(紙風車文教基金會)，也安排許多活動與課程，讓汐止的生活更豐富多元。

在交通方面，康寧街拓寬第1期、第2期、第3期以及舊長安橋拆除及鄉長厝橋興建工程皆已完工，可望能逐步改善汐止的交通阻塞問題。捷運部分，汐止東湖線整體計畫已經在去年開工，預計121年完工，至於基隆捷運也在113年2月啟動基本設計作業，預計122年完工，期待興建完成，讓汐止的交通更加四通八達、更加便利。

新北市長侯友宜表示，捷運汐東線好不容易動工，等了25年了，汐止段先做，現在台北市端蔣市長上任也要做，民生汐止線大家配合一起做，至於基隆捷運還是回到新北市捷運局來做，因為，這項交通建設跟汐止的關係很大，當然基隆也佔了大部分，但對汐止大眾運輸也很重要，基隆沒有捷運局，所以新北市扛起責任，上個月先期工程就開始了，只要經費審定，整個施作過程會更快，跟汐東線的落差不要太多，可以銜接。

這次里長們建議事項大多集中在道路鋪面、附屬設施改善、汙水下水道接管等方面，提案將由市府各局處權責單位積極處理，侯市長特別強調，里長的提案若是市府能夠完成的，都請各權責局處單位儘速研議辦理，打造更美好的汐止。

