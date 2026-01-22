寒流來襲…瑞芳區公所訪視獨居長輩 電熱毯溫暖過寒冬

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
關懷不只是一次性的物資發放，而是持續陪伴與用心傾聽。圖／觀天下有線電視提供
近期寒流一波波來襲，為確保獨居長輩在低溫期間的居家安全與健康，瑞芳區長楊勝閔今(22)日前往區內獨居長輩家中關懷訪視，實地了解日前發放之恆溫電熱毯使用狀況，並親切叮嚀長者正確使用方式與用電安全。

訪視過程中，多位長輩開心分享使用心得，直呼電熱毯「又暖又舒服」，夜間睡眠品質明顯提升，也讓寒冷的冬天多了一份安心與溫暖。看到長輩們臉上洋溢笑容，區長楊勝閔也感到十分欣慰。

瑞芳區長楊勝閔表示，面對極端氣候與寒流威脅，公所不僅提供保暖物資，更重視實際使用情形與居家安全，透過親自關懷訪視，確保長輩能安心、正確地使用電熱毯，真正達到守護健康的目的。他強調，關懷不只是一次性的物資發放，而是持續陪伴與用心傾聽。

此次電熱毯由聖祖壇九龍太子慈心會及台北聖城事業股份有限公司善心捐助，並搭配台北大宮國際有限公司提供之暖暖包，由公所志工逐戶送達。瑞芳區公所感謝各界公益夥伴的支持，讓社會溫暖能即時送到最需要的地方。

瑞芳區公所表示，未來將持續透過跨界合作與主動關懷，從居家安全、生活照顧到情感陪伴，全方位守護獨居長輩與弱勢家庭，陪伴他們平安度過寒冬，共同打造溫暖、友善的宜居瑞芳。

