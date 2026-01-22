「全力推動建設」侯友宜行動治理座談 盼卸任前看到深坑輕軌有結果

新北市長侯友宜今午率市府團隊到深坑區舉辦行動治理座談會，侯友宜表示，市府正全力推動深坑輕軌與基礎建設，他知道大家最關心的是深坑輕軌已談很久，交通部送中央已經送第17次，過程很艱辛，很希望今年卸任前可完成可行性核定。

深坑輕軌預計串連木柵動物園及深坑老街，可帶動木柵動物園與貓空纜車人潮湧入深坑老街，也可通過文湖線銜接轉乘台北捷運路網，今會中有里長提案指，深坑輕軌進度停滯，建請評估能讓捷運木柵線延伸至深坑。

新北捷運局回應指，木柵線因未預留延伸深坑機制與所需的駐車空間，施作延伸工程恐會影響文湖線營運，且必須以支線方式岔出等因素，加上運量無法達到中運量門檻(文湖線延伸)，因此最後未能以木柵延伸方式推動。

捷運局表示，為替代木柵線延伸，改採類似木柵線支線方式規劃深坑輕軌，目前已在可行性研究階段，交通部也於2022年12月通過可行性研究，目前正在行政院審議，去年11月25日第17次提報中央，已有階段性成果。

另今有里長提案希文山路農業區可解編，市府團隊於會中說明，已納入第三次通盤檢討計畫，預計3月份辦理地方說明會，也因深坑輕軌案正積極爭取中央核定，一旦路線定案，後續都市計畫程序將陸續銜接，以帶動地方整體發展。