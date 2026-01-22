盼度過溫暖年節 「集食送愛」到北海岸致贈弱勢家庭電鍋、年菜

NPO channel公益平台結合LINE購物與各大網路賣場和7-ELEVEN門市，為弱勢家庭「集食送愛」，於21日在三芝埔頭里活動中心，致贈電鍋、電熱毯和一箱年菜給低收入戶，由平台創辦人張幼霖和三芝區長李天民及新生活促進會創辦人羅素如等共同代表致贈，希望讓弱勢家庭過個暖暖的農曆年節。

NPO channel公益平台創辦人張幼霖表示，全省北中南「集食送愛」計劃已邁入第六年，為了擴大照顧更多的弱勢家庭，集結線上、線下多元通路，除了平台官網募集外，與7-ELEVEN全台門市的合作進入第3年，並結合LINE購物與各大網路賣場，其中北區擇定長期深耕北海岸公益服務的新生活促進會，共同為需要幫助的家庭募集年菜和物資，期盼藉由社會大眾的力量，為北海岸的弱勢家庭帶來充滿愛與希望的春節。

三芝區長李天民到場協助致贈並表示，感謝公益平台張創辦人以「社會」為核心，從「慈善」、「公益」到「永續」，建立行善的社會網絡，感動更多人投入「共好」的行列，共創美好的價值；也感謝新生活促進會創辦人羅素如，長期在北海岸照顧弱勢家庭，平日不僅關懷訪視、協助送餐給獨居長輩，也成立社區照顧關懷據點，讓長輩在據點裡參與各項藝文活動和健康促進。

新生活促進會創辦人羅素如表示，協會在新北市社會局的支持下，長年服務北海岸地區，包括淡水、三芝、石門、金山與萬里，服務對象涵蓋低收入戶、中低收入戶、邊緣戶、獨居長輩及身心障礙者等。每年服務2,282 戶家庭，關懷訪視2,440人次，電話問安4,011人次，以專業且溫暖的行動成為弱勢家庭的支柱與依靠。

羅素如表示，過年團圓對許多家庭來說是歡聚時刻，但對獨居長輩卻是需要更多的陪伴。除了這次的致贈，協會配合NPO channel公益平台的募集，還會有第二波的行動，由工作人員親送到需要關懷的弱勢獨居長輩家中，也歡迎更多人響應「集食送愛」計劃，到網路平台認購，或7-ELEVEN 全台各門市實體通路捐贈，讓社會充滿更多的溫暖。

聚傳媒