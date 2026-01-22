北市公廁整年通報超過2000件 異味、地面髒、垃圾滿最讓人受不了

北市環保局列管公廁居全國之冠，去年收到超過2000件民眾以QR Code通報如廁意見，最多人反映的是異味、地面髒汙、垃圾滿溢，再者是馬桶堵塞、水龍頭壞掉。有民眾直呼，1999通報最快，與其花時間掃碼填資料，最快還是電話講一講就好。

環保局列管北市政府機關、公園、交通場站、百貨公司、加油站、超商等13類公私場所、共6933座公廁；2022年響應中央政策，首年即全數張貼QR Code即時通報機制，民眾意見化身為管理單位的「數位巡檢員」，能「直達」管理單位，也有效縮短公廁從髒亂損壞到恢復整潔的時間差。

去年通報以環境清潔衛生問題965件最多、占34%，包含異味、地面髒汙或垃圾溢滿等，顯示「即時清潔的頻率」仍是民眾最有感的指標；其次是設施損壞與故障820件、占29%，馬桶阻塞、水龍頭損壞或門鎖故障等硬體設施能否正常使用，由此可見「即時清潔的頻率」與「故障修復的速度」是影響民眾如廁體驗的關鍵指標。

另外，衛生紙、洗手乳的補充速度等備品不足與缺失則有425件、占15%；反映問題的同時，也有426件、占15%純正面評價與讚賞，民眾願意花時間掃描QR Code給予清潔人員肯定；其他面向則有115件是人員管理與態度不佳、85件為硬體建議與隱私問題。

環保局資源循環管理科長林鈺惠分析，2024年2118件通報、去年2836件，反映件數愈來愈多是因更多人注意到每個公廁都有專屬QR Code，民眾對於手機軟體使用習慣及普及，可即時掃碼傳達當下感受；隨著硬體設施普及，市民對公廁的要求已從「有得上」轉變為「上得舒適」。

林鈺惠說，在數據上，民眾仍然較關切公廁清潔、設備可否正常使用、備品充不充足等問題，但同時增加對清潔人員的同理及感謝，愈來愈多人體會到清潔職人的辛勞，給予正面的反饋。

她指出，北市列管公廁已全面建置QR Code系統，未來將與中央商討讓系統使用反映介面更簡易、更易於資訊統計分析，使公廁管理單位及環保單位更貼近民意。