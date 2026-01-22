萬里瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段整建 提升河防與河岸機能

新北市萬里區瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段因部分堤防高度不足且欠缺景觀休憩空間，水利局為降低災害風險，也提升居民生活品質，去年底啟動河川治理與環境改善，內容涵蓋堤防補強及河岸環境改善，拚今年底完工，完工後可望強化防洪安全。

水利局長宋德仁說，忠福橋至中幅橋段堤防整建工作，包含新設約900公尺河岸步道、76公尺護岸，以及160公尺堤防基腳補強，配合新設堤頂步道、體健設施強化，搭配噴花地坪、欄杆、景觀植栽復育及夜間照明，建構完整河岸藍綠帶步行系統。

宋德仁補充，瑪鋉溪位於新北市萬里區，全長約14.75公里、流域面積約3680公頃，是地方重要的市管河川。此次整建步道900公尺後，將可由忠福橋銜接既有約2.2公里河岸步道直達萬里漁港及萬里海水浴場，總長約3公里，將可強化居民遊憩動線。未來也將持續推動萬里地區治水整備與環境美化工作，讓河川治理不僅發揮防洪功能，也兼顧生態保育與生活品質，逐步打造安全、自然且宜居的水岸環境。

當地居民陳姓男子說，在萬里居住多年，過去遇到豪雨時，總擔心河水上漲影響道路安全，得知堤防整建工程即將啟動，期待完工後河岸環境更加安全，平整的步道與完善的照明，未來能陪著家中長輩或帶小孩在河邊散步運動，不必再為安全問題操心。