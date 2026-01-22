快訊

萬里瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段整建 提升河防與河岸機能

聯合報／ 記者江婉儀張策／新北即時報導
新北市水利局說，新穎的休憩節點，可讓往來旅客駐足，模擬圖。圖／新北市水利局提供
新北市萬里區瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段因部分堤防高度不足且欠缺景觀休憩空間，水利局為降低災害風險，也提升居民生活品質，去年底啟動河川治理與環境改善，內容涵蓋堤防補強及河岸環境改善，拚今年底完工，完工後可望強化防洪安全。

水利局長宋德仁說，忠福橋至中幅橋段堤防整建工作，包含新設約900公尺河岸步道、76公尺護岸，以及160公尺堤防基腳補強，配合新設堤頂步道、體健設施強化，搭配噴花地坪、欄杆、景觀植栽復育及夜間照明，建構完整河岸藍綠帶步行系統。

宋德仁補充，瑪鋉溪位於新北市萬里區，全長約14.75公里、流域面積約3680公頃，是地方重要的市管河川。此次整建步道900公尺後，將可由忠福橋銜接既有約2.2公里河岸步道直達萬里漁港及萬里海水浴場，總長約3公里，將可強化居民遊憩動線。未來也將持續推動萬里地區治水整備與環境美化工作，讓河川治理不僅發揮防洪功能，也兼顧生態保育與生活品質，逐步打造安全、自然且宜居的水岸環境。

當地居民陳姓男子說，在萬里居住多年，過去遇到豪雨時，總擔心河水上漲影響道路安全，得知堤防整建工程即將啟動，期待完工後河岸環境更加安全，平整的步道與完善的照明，未來能陪著家中長輩或帶小孩在河邊散步運動，不必再為安全問題操心。

水利局表示，整建工程設計兼顧防洪安全，透過堤防加高與基礎強化，提升河岸結構穩定性，保護道路路基免於洪水掏刷，同時降低邊坡土石坍落風險，強化區域防洪韌性，同步納入環境景觀與生活機能考量，步道配置順應河道原始樣貌，融入在地文化、人文故事與自然生態，並串聯現有步道系統以「綠色生態」為核心，營造連續且友善的河岸廊帶。

瑪鋉溪忠福橋至中幅橋段部分堤防高度不足。圖／新北市水利局提供
新設入口廣場空間，提供居民交流公共區域，模擬圖。圖／新北市水利局提供
新設堤頂步道搭配原生植物，乘涼、散步及賞景一次滿足，模擬圖。圖／新北市水利局提供
