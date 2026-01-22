參觀人次下滑 拉抬新北美術館人氣 民代促跨局處拚觀光

新北市美術館去年4月開館，一度衝上單月21萬人次紀錄，但後繼無力，人數持續下探，去年12月剩3.7萬人次。地方認為，市府不可將希望全寄託在尚未通車的捷運三鶯線，要跨局處整合，從改善老街硬體、公車接駁班次，到串聯美術館與鶯歌商圈，才能擴大效益。

新北美術館去年4月25日開館，5月因免門票加上世壯運閉幕活動，一度暴增到21萬人次，之後卻一路下滑，10月因為辦國慶升旗，入園爬升到7.1萬人次，去年11月再降至5萬，12月只有3.7萬跌入谷底。

館方回應，觀眾人次變化受免門票政策、戶外大型活動帶動，還有展覽換展期、天候等因素影響。2026年有不少精采展覽，如國際大展「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」，因應捷運三鶯線通車後交通可及性提升，將規畫結合藝術與公共空間的公眾參與性活動。

議員卓冠廷表示，新北美術館參觀熱度雪崩式下滑，凸顯市府長期對三鶯觀光資源投入不足，美術館有助於觀光能量，市府不能忽視這股潛力。

卓冠廷也說，拚觀光要打團體戰，各局處應跳脫本位主義，文化局埋頭做美術館、經發局只顧老街，導致資源無法有效整合發揮。

「花若盛開，蝴蝶自來。」議員呂家愷表示，市府承諾打造的是「全民美術館」，不應淪為曲高和寡、難以親近的高冷場域，面對參觀人次下滑，市府要檢討原因，別辜負市民對這座美術館的期待。