台北市公有市場攤位禁轉、分租 違者最重退場

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市公有市場總數超過7000攤，依規定不得轉租、分租，多數攤商都遵守契約規定。圖／台北市市場處提供
台北市公有市場總數超過7000攤，依規定不得轉租、分租，多數攤商都遵守契約規定。圖／台北市市場處提供

台北市公有傳統市場共逾7000攤，議員發現部分攤商違法轉租、分租，甚至有年租金2萬多元，轉租後達36萬元，落差18倍，市府近5年僅查處33件，力道不足。市場處表示將加強稽查，查到第二次就要求退場。

市議員詹為元指出，市場處統計全市公有零售市場攤位數7517攤，絕大多數依使用契約經營，然而，部分攤商因高齡化、無力經營，私下轉、分租。

他舉長春市場為例，契約攤商租金約1700元，年租金2萬出頭，但社群平台轉租行情可達每天1000元，1年36萬元，年收入遠高於自行經營成本，嚴重扭曲市場租賃秩序，且市府推動電子支付等政策也因攤商非原攤主，無法申請相關補助，導致政策執行成效不彰。

詹為元說，北市零售市場自治條例明確規定攤位不得轉、分租，但近5年查處僅33件，甚至有年度零查處，稽查與管理明顯不足，要求市府檢討現行租金制度與實際市場運作的落差，研議更具誘因與彈性的退場機制

市場處表示，除每月定期至各市場突襲稽查，管理員也不定期巡查市場，查獲就依法規處理。

公有市場零售科長簡靖閎說，若查獲第一次開罰每月使用費的12倍，第二次直接要求退場。針對民眾檢舉有轉租行為的市場會提高稽查頻率，但也坦言確實舉證困難，會研議如何防止轉租。

