長者交通事故增多 北市規畫道安課程 加強駕駛知能

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市蔣萬安昨在道安會報裁示，長輩面對交通環境和過往情形不同，市府要完整建置全面的交通安全機制。記者邱書昱／攝影
台北市高齡長者交通事故日趨嚴重，機車與小客車占比從10年前不到5成，到去年超過6成。北市道安委員陳菀蕙指出，必須加強長者駕駛知能，道安課程相當重要；市長蔣萬裁示規畫更完整、全面的交安機制。

北市交通局昨天開道安會報，陳菀蕙分析交通事故死傷數據，長者騎乘機車傷亡比例最高，近10年平均36％，比自用小客車的19.7％高，去年更達39.4％；6成7的高齡機車騎士事故已知肇因，必須加強駕駛知能。

陳菀蕙從2019年起參與「路老師」道安計畫，發現不能只是再請長輩穿著亮色系衣服出門，建議請員警以事故影片或照片向長輩們說明發生原因，講習最好安排機車駕駛模擬器，在安全環境下學習。

她說，模擬器有5個教案都是常見肇因，包含號誌化路口的兩段式左轉、直接左轉、黃燈與紅燈因應，直路段的繞駛路旁停車，以及非號誌化路口的支道路口直行遇橫向幹道來車。

她現場播放影片並抽考，詢問畫面中的路段是否要二段式左轉，蔣萬安回答，因為有雙向四車道，所以要二段式左轉，沒想到答錯。陳菀蕙說明，要看的是有沒有號誌，「市長和四分之三的長輩都一樣答錯。」

道安委員邱裕鈞認為，針對長者的道安訓練講師，應該要有系統性的培訓、課程安排及認證，將正確道安知識傳遞給長輩。

蔣萬安說，市內65歲長者人口占比達23％，還會愈來愈高，市府要完整規畫全面性交通安全機制，針對教案部分，請交通大隊彙整出事故樣態的影片、素材，提供給相關局處及區公所宣導。

交通事故 長輩 蔣萬安 機車騎士

