新北三重重新路五岔圓環 規畫改正交路口 減少交通事故

新北三重區重新路與中正北路圓環交通事故多，近3年逾300件，行人穿越距離最長250公尺，交通局啟動平面動線改善，規畫將現行五岔圓環改為2處相鄰的正交路口，降低車流交織風險，也縮短行人通行距離。民代指，該圓環設計不符現行需求，支持朝人本、安全方向改造。

議員彭佳芸表示，不少陳情指圓環車流量大、汽機車路線交錯，常因未保持安全距離而發生事故，機車與機車擦撞率高，受限於原始路型，改善成效有限。

她也指出，除機車族外，長輩與家長同樣深受困擾，不少人反映路口過於複雜、距離過寬，繞行增加人車衝突與步行時間，且周邊鄰近三重衛生所、聯合醫院與綜合體育場，推嬰兒車或帶孩子通行風險高。

交通局說明，2023年至2025年間，該路口死亡事故0件、致人受傷A2事故208件、車損A3事故138件，顯示車流交織風險高，正擬交通分析報告，3月底提送養工處辦後續工程。圓環改為2處相鄰路口後，讓車行動線更清楚，有助提升安全。

謝姓男子說，三重圓環動線複雜，「熟的人知道怎麼切，外地人易走錯。」另，市民關心圓環上方中正陸橋是否拆除，交通局表示，中正陸橋肩負引流北市與三重間車流，拆除對市區交通造成衝擊，沒拆除規畫。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢指出，圓環在早期城市規畫中具有時代背景與功能意義，多設置於十字或多岔路口，可形成城市中軸與視覺焦點，在交通量尚低的年代，透過車輛繞行圓環，可取代左轉衝突，降低號誌需求，隨著車流量與車種增加，交織行為難以負荷，優勢消失，是近年許多都市選擇將圓環改為號誌化路口主因。