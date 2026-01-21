遠雄、安德烈聯手助弱勢 遠雄廣場同仁組裝350箱年菜傳遞溫情

遠雄文教公益基金會與安得烈慈善協會合作，今年認購350箱年菜物資，並由新北市汐止iFG遠雄廣場同仁當志工，將年菜一一包裝封箱，送往受贈者，共同守護弱勢民眾。

遠雄廣場今天表示，農曆春節前不少家戶會忙著張羅圍爐年夜飯，但對弱勢家庭來說，餐桌上一碗熱湯、一盤魚肉，可能都是沉重的經濟壓力。遠雄文教公益基金會第8年與安得烈慈善協會合作，認購350箱年菜物資捐贈弱勢家庭。

今年年菜箱內有佛跳牆、虱目魚、獅子頭等10道佳餚，象徵著十全十美。遠雄廣場33位同仁展現商場職人細膩精神，從第一站空箱開始，依序放入年菜，到最後一站完美封箱，每項流程都有著遠雄志工的祝福。

遠雄廣場總經理曾玉鳳表示，遠雄廣場平時是大眾消費、採買的商場，同仁除規畫年節檔期行銷方案，還角色轉換，親手將一包包物資裝箱，從為品牌說故事的推廣者，轉換成傳遞溫度的接力者，把關懷分享到社會各角落，展現出的內部凝聚力與社會回饋用心，正是企業最重要的價值。

遠雄廣場說，今年捐贈計畫除了照顧長期關懷的清寒戶，更納入花蓮光復鄉受災戶，因馬太鞍溪溢流受災的居民，至今仍面臨重建壓力，基金會希望年菜箱能緩解災民的物資重擔。