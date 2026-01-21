快訊

汐止區金龍附幼歲末迎新年 親子共學闖關趣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
透過將學習區課程轉化為歲末闖關體驗，不僅讓節慶活動更具教育意義，也促進親子共學與親師理解。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍國小附設幼兒園舉辦「歲末闖關活動」，在喜氣洋洋的鑼聲中揭開序幕，特別邀請家長們進到校園，陪伴孩子一起闖關，為了展現學習成果，各班分別規劃了「不插電 AI」闖關、親子桌遊、還有寫春聯等九個關卡，大人小孩一起闖關，玩得好開心，現場洋溢溫馨與歡樂的年節氛圍。

「歲末闖關活動」，除了在川堂有孩子們針對新的一年年生肖有做了佈置之外，在各個教室裡也安排了不同關卡，有結合食材，講新年祝福的話，還有就是很應景的，騎著馬抽吉祥話，對應食材後去池子裡撈出來，至於綿羊班設計的關卡，是由家長、小朋友選2首歌，跟著老師一起律動，喜氣洋洋迎新年。

活動關卡內容豐富多元，包括組合建構（LAQ）、數學操作（親子桌遊）、大肌肉活動、美感創作、語文表達與律動體驗。其中，浣熊班特別設計「不插電 AI」闖關〈萌馬識途〉，透過路徑判斷與指令排序，引導幼兒在遊戲中進行預測、嘗試與修正，培養邏輯思考與問題解決能力，展現新興科技素養在幼兒教育中的創新實踐。

金龍國小校長呂金榮提到，本次活動最大特色，在於闖關內容以幼兒在校日常的「學習區活動」為設計藍本，由各班將平時課程中的建構、數學、語文、美感、律動與身體動作等學習歷程，轉化為親子可實際參與的闖關體驗，讓家長走進孩子的學習現場，親身感受「玩中學、做中想」的學習樣貌。

此外，春聯創作、美感堆疊、親子數學桌遊與體能闖關等活動，也讓孩子在熟悉的學習情境中展現自信與能力，家長則在陪伴參與的過程中，更深入理解孩子在園內的學習方式與成長歷程。

金龍附幼表示，透過將學習區課程轉化為歲末闖關體驗，不僅讓節慶活動更具教育意義，也促進親子共學與親師理解，讓家長看見孩子在遊戲中累積的能力與自信，為迎接新的一年注入滿滿幸福與希望。

