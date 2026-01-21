汐止區義民里捐血送烤雞 民眾寒冬中響應捐熱血

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
義民里捐血送烤雞，吸引很多熱情的民眾來參與，捐血一袋救人一命。 圖／觀天下有線電視提供
義民里捐血送烤雞，吸引很多熱情的民眾來參與，捐血一袋救人一命。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區義民里結合汐止警分局，再度合辦捐血送烤雞活動，只要捐500c.c.就送一隻烤雞，儘管下著雨，再加上冷氣團發威，天氣真的好冷，不過澆不息民眾的熱情，寒冬中捲袖捐熱血。

不畏風雨，就是要捐血換烤雞，一早捐血車到達，民眾就先填基本資料量血壓後，上捐血車，捲袖捐熱血，有人捐完500c.c.，先領了小禮物後，再到一旁的烤雞車領取熱騰騰的烤雞一隻。

民眾說，一直都有定期捐血的習慣，時間到了，有辦活動就會捐，之前捐血都是送蛋或是禮券，但是義民里辦的送烤雞很特別。

汐止區長林慶豐表示，很高興來參加捐血活動，他們已經連續舉辦好幾次捐血活動，非常的有意義，雖然外面很冷、還下著雨，但是一旁烤雞車，有陣陣香味飄過來，現場也吸引很多熱情的民眾來參與，捐血一袋救人一命。

義民里長吳佩銘提到，非常感謝所有的捐血者，在這又濕又冷的天氣，大家的熱忱真的讓人感動，還有好朋友南港分局義警林分隊長出錢出力，號召汐止人愛心捐血。

汐止警分局副分局長林柏宏指出，今年很感謝義民里長吳佩銘以及南港分局義警林分隊長還有汐止區公所各警分局一起辦這麼有意義的捐血活動，也利用活動進行識詐宣導，希望能夠守護民眾的生命財產安全。

主辦單位之一的南港分局義警分隊長林文權當天也一起上了捐血車，挽抽捐熱血，他說，下著雨又是大寒，有這麼多好朋友來捐血，很開心看到大家熱情響應。

捐血 汐止 朋友

