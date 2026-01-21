專家分享高齡機車駕駛課程 蔣萬安被考「二段式左轉」答錯

台北市65歲長者交通事故死傷樣態中，機車占了39.4％，北市交通局道安會報今天邀請委員陳菀蕙分享回訓及道安課程重要性，更提到培養道安講師的重要性。會後，台北市長蔣萬安裁示，會請交大提供事故影片作為課程素材，同時規畫更完整、全面的交通安全機制。

道安委員陳菀蕙以交通事故死傷數據，長者騎乘機車傷亡比例最高，近10年平均達到36％，比自用小客車的19.7％高，光以民國114年來看，也有達到39.4％。當中，有6成7的高齡機車騎士事故已知肇因，所以更要加強駕駛知能這一塊。

她說，從108年開始參與「路老師」的道安計畫，發現不能只是再請長輩穿亮色系衣服出門，而是找員警以事故影片或照片，向長輩們說明發生樣態原因。同時，講習中，也安排機車駕駛模擬器，在安全環境下去學習知識。

她說，模擬器中的五個教案是針對常見的肇因來學習，包含號誌化路口的兩段式左轉、直接左轉、黃燈與紅燈因應，直路段的繞駛路旁停車，以及非號誌化路口的支道路口直行遇橫向幹道來車。

陳菀蕙在現場也播放影片並現場抽考畫面中的路段是否要二段式左轉，蔣萬安回答，因為有雙向四車道，所以要二段式左轉。沒想到答錯，陳菀蕙公布，「和四分之三的長輩都一樣答錯。」要不要二段式，要看得是有沒有號誌。

她也說，上完課程後，會再做一次學習評量，通常第五次的練習之後就會全部答對。「有些長輩上完課覺得太麻煩，那乾脆搭大眾運輸。」這也不失為一件好事。另外，也應該帶著長輩們去搭乘大眾運輸，畢竟北市大眾運輸很方便，但如果沒有機會搭，就不會改變原有交通工具的使用。

道安委員吳昆峯分享，應該要協助長輩們對於交通安全知識的增加，回訓教育都是像每年都要打一次流感疫苗。道安委員邱裕鈞認為，針對長者的道安訓練講師，應該要有系統性的培訓、課程安排及認證，才能將正確道安知識傳遞給長輩。

交通局長謝銘鴻說，道安訓練的講師專業性要夠，交通局也會尋覓相關師資，同時也攜手交通大隊員警等，另外，在長輩死傷事故方面，也會再以65歲到75歲、75歲以上的級距去分析差別。

台北市長蔣萬安最後裁示，台北市的65歲長者人口比達23％，未來只會愈來愈高，尤其長輩面對交通環境和過往情形不同，所以市府要完整全面一套交通安全機制，針對教案部分，請交通大隊彙整出事故樣態的影片、素材，提供給相關局處及區公所進行宣導。