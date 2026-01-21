快訊

公共工程金質獎揭曉 新北奪12獎居六都之冠

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新工處施作的新莊區快樂公園第3期闢建工程，獲得金質獎土木工程類「特優」。圖／新北市工務局提供
新工處施作的新莊區快樂公園第3期闢建工程，獲得金質獎土木工程類「特優」。圖／新北市工務局提供

行政院公共工程委員會主辦的「第25屆公共工程金質獎」今於中油大樓舉行頒獎典禮，新北市政府在本屆評選中表現亮眼，共奪下6座「公共工程品質優良獎」、1座「公共設施維護管理獎」、2座主辦機關「特別貢獻獎」及3座個人貢獻獎，合計12座獎項，獲獎總數居六都之冠，展現新北市在公共工程品質與管理上的整體實力。

本屆金質獎共有全國27個機關、157件工程參賽，新北市政府在4大類獎項中全面獲獎，成績斐然。身為市府施工查核小組副召集人的工務局長馮兆麟率領獲獎團隊出席頒獎典禮，他指出，新北市是全國唯一同時在「公共工程品質優良獎」及「公共設施維護管理獎」中獲得「特優」的地方政府，顯示市府在工程品質與後續維護管理上均具高度水準。

在公共工程品質優良獎方面，城鄉發展局推動的「三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」，結合綠建築、智慧系統與多元公益設施，榮獲建築類工程特優；土木類工程則由新工處「新莊快樂公園第3期闢建工程」獲得優等肯定，工程以全齡共融、防災及生態設計為特色，獲得評審青睞。

公共設施維護管理獎方面，新工處「新北市樹林藝文綜合行政大樓」導入智慧維護與數位管理模式，榮獲特優肯定。此外，養護工程處與新工處也分別蟬聯「連續5屆得獎」及「連續10屆得獎」的主辦機關特別貢獻獎，顯示市府工程管理制度的穩定與延續。

個人貢獻獎部分，捷運工程局主任秘書涂貫迪、養護工程處副總工程司黃裕智，以及工班職人蕭柏輝，分別榮獲優等，肯定其在公共工程推動與專業實務上的投入與貢獻。

馮兆麟表示，公共工程金質獎不僅是一項榮耀，更是對市府長期投入工程品質管理、落實制度化治理成果的肯定。市府團隊將持續以安全、品質與市民需求為核心，打造更安全、舒適的城市環境，提升整體生活品質，朝宜居城市目標穩健邁進。

養護工程處副總工程司黃裕智（右）獲得金質獎的個人貢獻獎，從工程會主委陳金德手中接過獎狀。圖／新北市工務局提供
養護工程處副總工程司黃裕智（右）獲得金質獎的個人貢獻獎，從工程會主委陳金德手中接過獎狀。圖／新北市工務局提供
新工處施作的新北市樹林藝文綜合行政大樓榮獲金質獎公共設施維護管理獎「特優」，施工團隊與行政院長卓榮泰（右二）、工程會主委陳金德（右三）合影。圖／新北市工務局提供
新工處施作的新北市樹林藝文綜合行政大樓榮獲金質獎公共設施維護管理獎「特優」，施工團隊與行政院長卓榮泰（右二）、工程會主委陳金德（右三）合影。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（右三）率隊參加金質獎頒獎典禮，新工處副處長陳世杰（右起）、養工處長鄭立輝、養工處副總工程司黃裕智、採購處副處長周志忠及工班職人蕭柏輝均出席。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（右三）率隊參加金質獎頒獎典禮，新工處副處長陳世杰（右起）、養工處長鄭立輝、養工處副總工程司黃裕智、採購處副處長周志忠及工班職人蕭柏輝均出席。圖／新北市工務局提供
養工處蟬聯「公共工程品質優良獎連續5屆得獎之特別貢獻獎」及獲得金質獎多項肯定，處長鄭立輝（中）與獲獎同仁出席領獎。圖／新北市工務局提供
養工處蟬聯「公共工程品質優良獎連續5屆得獎之特別貢獻獎」及獲得金質獎多項肯定，處長鄭立輝（中）與獲獎同仁出席領獎。圖／新北市工務局提供
身為新北市政府施工查核小組副召集人的工務局長馮兆麟（中）率隊領取金質獎12座獎項，並與得獎團隊合影。圖／新北市工務局提供
身為新北市政府施工查核小組副召集人的工務局長馮兆麟（中）率隊領取金質獎12座獎項，並與得獎團隊合影。圖／新北市工務局提供

公共工程品質 金質獎 新北

