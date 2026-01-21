快訊

金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

淡水稅捐處邀大師揮毫 捐雲端發票送春聯迎馬年

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
書法大師康菁在揮毫的主題加入馬年的吉祥祝賀詞，還有馬年意象，讓民眾感受馬年的到來。 圖／紅樹林有線電視提供
書法大師康菁在揮毫的主題加入馬年的吉祥祝賀詞，還有馬年意象，讓民眾感受馬年的到來。 圖／紅樹林有線電視提供

再過不到一個月，就是傳統農曆新年，為了讓大家提前感受過年氣氛，在淡水區市民聯合服務中心大樓一樓大廳，新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，特別邀請到了知名書法老師唐菁一起來寫春聯，活動時間一到，就吸引許多民眾前來將手機上的雲端發票捐出，換取一張一張的精美春聯。

新北市稅捐處淡水分處主任李政龍表示，為了推廣雲端發票，減少使用紙本發票，提倡環保，特別限定只能捐雲端發票，或新申辦手機條碼，就可以換取大師的春聯，另外再多捐發票可以領取許多的生活物資，包括了洗碗精等等，讓捐發票換春聯，還能夠做公益一舉兩得，稅捐處淡水分處也說，希望在農曆年節到來，提前讓大家感受過年氣氛。

書法大師康菁表示，即將到來的農曆馬年，在揮毫的主題也加入馬年的吉祥祝賀詞，還有馬年意象，讓民眾感受馬年的到來。新北市稅捐處淡水分處主任李政龍說，這一次邀請到唐菁老師，也是稅捐處書法社團的老師，來為現場民眾寫春聯，只要捐贈雲端發票1張或是現場由稅處人員代為申辦手機條碼，就可以換取一幅春聯，而這些發票將會捐出去給弱勢團體，希望在送春聯的同時，還能夠集合社會愛心，做公益。

雲端發票 春聯

延伸閱讀

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

結合歷史與永續 淡水古蹟博物館商店「滬尾公行」亮相

竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

雙馬奔騰！台新銀馬年開運禮亮相 開運水放「這裡」聚財三技曝

相關新聞

圓環退場或轉型？專家：取決於車流、車種與行人需求

隨著都市發展與交通型態轉變，過去常見的圓環設計，近年在不少都會區逐步被檢討甚至退場。對此，專家指出，圓環本身並非「好或壞...

北市領重陽金多元管道亂 長者4個月前就開始問…里長提解方

北市長者領取重陽敬老金有多元管道，不過許多長輩搞不清楚，11月才開始領，有長者8月就開始問，有里長向市府提案，認為北市府...

賽博龐克感！北捷「這處」地下街再造完工 目標年收1億

台北捷運西門站地下街近期完成再造計畫，整體打造出科技感十足的霓虹光影，並導入二次元動漫、K-pop、潮流玩具等。北捷表示...

專家分享高齡機車駕駛課程 蔣萬安被考「二段式左轉」答錯

台北市65歲長者交通事故死傷樣態中，機車占了39.4％，北市交通局道安會報今天邀請委員陳菀蕙分享回訓及道安課程重要性，更...

蔣萬安坐鎮 北車明下午2時無差別攻擊演練

因應1219隨機傷人案，台北市府明下午2時到3時，將與交通部攜手四鐵、地下街及微風商場等演練。台北市長蔣萬安今參加道安會...

北車「4鐵4街1商場」明無差別攻擊演習 通訊是最大考驗

台北市1219隨機攻擊案後，北市府明與交通部下午2點至3點將在台北車站舉辦「北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練」演練...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。