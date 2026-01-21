歲末寒冬送愛到東北角 瑞芳獅子會關懷弱勢家庭

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳獅子會舉辦寒冬送暖關懷活動，期盼讓受助家庭能安心過冬、溫馨迎接新年。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會舉辦寒冬送暖關懷活動，期盼讓受助家庭能安心過冬、溫馨迎接新年。 圖／觀天下有線電視提供

歲末寒冬送暖，瑞芳獅子會再度集結獅友情誼與社會愛心，於今(21)日舉辦寒冬送暖關懷活動，關懷東北角地區弱勢家庭。透過區公所及里辦公室協助，將愛心物資與現金紅包親自送到有需要的家庭手中，共計50戶受惠，讓弱勢家庭在寒冬中感受到社會的溫暖與關懷。

瑞芳獅子會長余世傑表示，寒冬送暖是獅子會每年重要的社會服務之一，今年特別準備紅包、關廟麵、毛毯、精裝白米及葵花油等生活物資，協助弱勢家庭減輕生活負擔。所有物資皆來自獅友們的愛心捐助，大家有錢出錢、有力出力，希望在歲末年終之際，讓受助家庭能安心過冬、溫馨迎接新年。

瑞芳區公所對瑞芳獅子會長年投入地方公益表達肯定與感謝，指出政府資源有限，民間力量無窮，獅子會的善行義舉不僅實質幫助弱勢族群，也為社會注入正向能量，期盼藉由此次活動拋磚引玉，讓更多善心人士投入公益行列，共同打造充滿愛與關懷的社會。

