瑞芳區公所攜手里長服務協會 頒發獎學金鼓勵學子向學

新北市瑞芳區公所今(21)日結合新北市里長服務協會，在瑞芳國小舉行「鼓勵學童學習獎助學金頒贈及關懷送暖溫馨情活動」，捐助瑞芳地區9所學校，共計53位學童，每人發放600元獎助學金，並貼心準備里長茶葉蛋，為孩子們在寒冬中送上溫暖與鼓勵。

瑞芳區長楊勝閔表示，感謝新北市里長服務協會理事長陳建興率領協會成員來到瑞芳，透過實際行動關懷地方學童，為孩子們的學習歷程加油打氣，期盼透過獎助學金的支持，讓學童能更安心投入學習，在求學路上持續前進。

新北市里長服務協會理事長陳建興指出，協會長期匯集各界善款，並將資源投入偏鄉及需要關懷的地區學童。今年再次來到瑞芳進行捐助，希望在寒冷的冬日裡，為孩子們送上一份溫暖與支持，鼓勵學童持續努力學習，迎向更美好的未來。