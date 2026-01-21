圓環退場或轉型？專家：取決於車流、車種與行人需求

隨著都市發展與交通型態轉變，過去常見的圓環設計，近年在不少都會區逐步被檢討甚至退場。對此，專家指出，圓環本身並非「好或壞」，而是是否仍符合當前的交通環境與使用需求，關鍵在於車流量、車種複雜度以及行人通行條件是否匹配。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢指出，圓環在早期城市規畫中具有明確的時代背景與功能意義，不僅是交通設施，也是一種都市意象的呈現。圓環多設置於十字或多岔路口，可形成城市中軸與視覺焦點，在交通量尚低的年代，透過車輛繞行圓環，可取代左轉衝突，降低號誌需求，因此在國內外城市中被廣泛採用。然而，隨著車流量與車種增加，圓環進出所產生的交織行為逐漸難以負荷，原本的優勢也隨之消失，這也是近年許多都市選擇將圓環改為號誌化路口的主因。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥則表示，早期圓環多設計於多岔路口，主要目的在於讓車輛自然減速、降低衝突，並避免過於複雜的號誌配置。而如今圓環是否適用，必須回到當下的交通條件全面評估，包括進出車流規模、車速、車種組成，以及是否具備清楚的標誌、標線與行人通行規畫。

鄭永祥說，若車流量過大、車種複雜，又缺乏完善的行人設計，圓環反而容易成為事故熱點，尤其當行人穿越距離過長時，更會增加風險。他強調，圓環並非一體適用，應視路口型態、規模與周邊環境，選擇最合適的交通處理方式。