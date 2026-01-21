蔣萬安坐鎮 北車明下午2時無差別攻擊演練

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席道安會報受訪。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席道安會報受訪。記者邱書昱／攝影

因應1219隨機傷人案，台北市府明下午2時到3時，將與交通部攜手四鐵、地下街及微風商場等演練。台北市長蔣萬安今參加道安會報受訪，他說，明天會親自到場，也提醒民眾收到細胞簡訊不要恐慌。

蔣萬安表示，明天會親自到場，這次透過四鐵一起參與演練，同時也結合包括四個地下街、微風商場、中央地方民間共同來參與，明天就是模擬突發事件發生後，如何以最快的速度整合，以及指揮調度相關的人力、資源物資，將影響降到最低。

蔣萬案說，同時也會再次演練細胞簡訊的發送，所以民眾如果在周邊收到簡訊也不要恐慌，這是演練的一部分。

北市府表示，明天將與交通部下午2時至3時舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細胞簡訊接收、達到重大災害事件發生時即時避難效果。發送細胞簡訊範圍為「台北車站半徑1公里。」

北市府表示，目前中央核定的細胞簡訊內容如下，「[演練][疏散避難]1月22日14:05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999。」

