北市領重陽金多元管道亂 長者4個月前就開始問…里長提解方

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市重陽敬老禮金採多元管道領取，包括敬老卡靠卡、定點親領、及匯款入帳。本報資料照片
北市長者領取重陽敬老金有多元管道，不過許多長輩搞不清楚，11月才開始領，有長者8月就開始問，有里長向市府提案，認為北市府應仿效新北做法，針對64歲邁入65歲長者，可以在即將步入65歲老人的第一時間，建立市府與長者補助款項的帳戶連結，終結敬老金亂象。

社會局長姚淑文表示，每年發放重陽敬老金之後，都會由副秘書長帶領民政局、社會局開會檢討，希望將最有效調配，不過也因為多元領取方式，加上網路資訊有時有錯誤訊息，讓有些長者誤以為可領取兩分，造成里長困擾，同仁都有在網路監看，有錯誤訊息就會第一時間要求更新。

姚說，目前里長建議的全面換成匯款的方法，因北市相較其他縣市，恢復發重陽金時間較晚，蒐集帳戶上比較不容易，不過未來敬老卡2.0，一旦換發新卡，就會搜集帳戶，長者一滿65歲，一定會要求提供帳戶，以提高匯款數，降低親領困擾。

信義區中行里長林美君說，建議市府在長輩64歲快滿65歲、開始申請敬老卡時，建立市府與長者補助款項的帳戶連結。她舉新北為例，新北市在長者快滿65歲，會寄申請匯款通知書，順便通知可以到區公所申請敬老卡，據了解新北執行率有90%，但如果有長者堅持領現金，也不強求，但希望北市府擴大匯款方式。

以她今年里內為例，因為從8月就開始宣導要發重陽金，很多長輩搞不清楚，以為已經可以拿身分證來領；到9月要靠卡，又有人來問領現金；10月開始匯款，又有人來問可不可以靠卡，也有人問可不可以領現金，甚至還有長輩記不得已靠卡，還來問怎麼沒有發重陽金，正因亂象、狀況多，盼直接鼓勵申請匯款，減少長輩詢問狀況多。

北市府 長輩 重陽敬老金

