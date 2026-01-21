快訊

北車「4鐵4街1商場」明無差別攻擊演習 通訊是最大考驗

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府日前在捷運站進行高強度演練，模擬多名歹徒攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊。報系資料照
台北市1219隨機攻擊案後，北市府明與交通部下午2點至3點將在台北車站舉辦「北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練」演練項目包括煙霧彈、多名歹徒攻擊、逃竄，封鎖追緝和制伏等狀況，對於之前遭質疑北車各單位通訊整合的問題，警察局也有解方，一併演練。

北市府表示，台北車站特定區是全國唯一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，占地廣大、地下空間複雜、管理單位多元，是國內最早成立聯合防災中心的共構車站。

明天的演習規模盛大，範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」包括4鐵、4個地下街及微風商場，北市府特別結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，共同投入資源。透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

據指出，明天的演習，項目與日前北市府在北捷的高強度演習類似，模擬被投擲煙霧彈、多名歹徒攻擊，以及逃竄，封鎖、追緝、制伏等，另讓民眾熟悉細胞簡訊接收、達到重大災害事件發生時即時避難效果。發送細胞簡訊範圍為台北車站半徑1公里。

由於北車有4鐵4街1商場，且台北市發生1219無差別攻擊事件後，有議員質疑台北車站這麼大的站點，有捷運警察、鐵路警察以及台北市警局等單位，無線電通訊都是用不同系統，要追查逃犯的時候，無法第一時間溝通，應整合三單位系統，讓警員可以立即有橫向溝通，趕快鎖定犯人位置。

北市警局指出，無線電整合部分，目前處理方式，市警局利用架設在勤務指揮中心的「台北捷運公司」無線電以閘道器「介接」，透過專用群組318與該公司通聯；當捷運站內發生事故，市警局各分局員警，如接獲勤務指揮中心調派進入地下站體執勤，需先至捷運服務台領取「台北捷運公司」無線電，即可與捷運隊勤指中心及現場捷運隊員警通聯。

市警局表示，至於後續將比照新北捷運站體的改善模式辦理，架設天線並使用既有消防纜線通道，透過訊號放大器、頻率耦合器等導入捷運公司漏波電纜，目前已密集聯繫捷運公司、警政署警察通訊所、廠商等，1月12日已至台北車站現地會勘，後續辦理其他站體會勘並請廠商提供報價，積極爭取經費以改善北市轄內捷運地下站體的警用無線電通況。

