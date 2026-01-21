共老共學 新北銀髮先修班獲健康城市暨高齡友善城市獎

新北市推動「銀髮俱樂部先修班」將樂齡課程帶進社區住家，讓長者在熟悉環境安心學習，透過社區互助模式進入公寓大廈辦理課程，促進長者學習與交流，此舉獲114年衛福部「健康城市暨高齡友善城市獎」。

新北社會局表示，銀髮俱樂部先修班榮獲高齡友善城市類「共老獎」及「海報獎金獎」，另惜食推廣計畫獲「綠色城市獎」，街友服務獲「城市夥伴獎」，新北育兒APP獲健康城市類「健康平等獎佳作」，一舉拿下4項大獎及1項佳作。

社會局長李美珍表示，社會局完成「里里有銀髮俱樂部」後，全國首創推出先修班計畫，突破場域限制，透過社區互助模式進入公寓大廈辦理課程，促進長者學習與交流，113年累計辦理405案、服務逾4萬6千人次，114年累計辦理640案、突破6萬人次參與，結合管委會、住戶與社區資源，促進世代互動。

另「惜食分享網」透過公私協力，將格外品轉化為社區共享資源。李美珍指出，市府長期推動惜食行動，媒合企業與民間團體，將可食用的格外品配送至社區共餐據點，兼顧弱勢照顧與環境永續，8年來累計運用約1310公噸食材，減少約1966公噸溫室氣體，透過教育宣導與義廚行動，讓惜食理念融入市民日常生活。

「街友服務」結合警政、衛政、勞政、環保、區公所、里鄰及學術單位，透過即時通報、24小時訪視、夜間關懷、街頭醫療及就業媒合等措施，協助街友逐步重返社區、重建生活。「新北育兒APP」整合托育、育兒資訊與兒童發展檢核，打造智慧化育兒工具，縮短資源落差。