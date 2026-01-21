快訊

總預算8度被擋 卓榮泰要求與立院直接辯論：由民眾做公決

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

聽新聞
0:00 / 0:00

共老共學 新北銀髮先修班獲健康城市暨高齡友善城市獎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「新北市惜食分享網」透過公私協力，將可食用的格外品配送至社區共餐據點，轉化為社區共享資源。圖／新北社會局提供
「新北市惜食分享網」透過公私協力，將可食用的格外品配送至社區共餐據點，轉化為社區共享資源。圖／新北社會局提供

新北市推動「銀髮俱樂部先修班」將樂齡課程帶進社區住家，讓長者在熟悉環境安心學習，透過社區互助模式進入公寓大廈辦理課程，促進長者學習與交流，此舉獲114年衛福部「健康城市暨高齡友善城市獎」。

新北社會局表示，銀髮俱樂部先修班榮獲高齡友善城市類「共老獎」及「海報獎金獎」，另惜食推廣計畫獲「綠色城市獎」，街友服務獲「城市夥伴獎」，新北育兒APP獲健康城市類「健康平等獎佳作」，一舉拿下4項大獎及1項佳作。

社會局長李美珍表示，社會局完成「里里有銀髮俱樂部」後，全國首創推出先修班計畫，突破場域限制，透過社區互助模式進入公寓大廈辦理課程，促進長者學習與交流，113年累計辦理405案、服務逾4萬6千人次，114年累計辦理640案、突破6萬人次參與，結合管委會、住戶與社區資源，促進世代互動。

另「惜食分享網」透過公私協力，將格外品轉化為社區共享資源。李美珍指出，市府長期推動惜食行動，媒合企業與民間團體，將可食用的格外品配送至社區共餐據點，兼顧弱勢照顧與環境永續，8年來累計運用約1310公噸食材，減少約1966公噸溫室氣體，透過教育宣導與義廚行動，讓惜食理念融入市民日常生活。

「街友服務」結合警政、衛政、勞政、環保、區公所、里鄰及學術單位，透過即時通報、24小時訪視、夜間關懷、街頭醫療及就業媒合等措施，協助街友逐步重返社區、重建生活。「新北育兒APP」整合托育、育兒資訊與兒童發展檢核，打造智慧化育兒工具，縮短資源落差。

新北市長侯友宜今表示，這份榮耀要歸功第一線人員努力，以及各局處、社區與民間夥伴長期攜手合作的成果，市府透過跨局處協作與創新服務，持續打造全齡共享、友善共融的城市，讓健康照顧落實在日常生活每一個細節。

「新北市銀髮俱樂部先修班」將樂齡課程帶進社區公寓大廈，讓長者下樓就能運動，在熟悉環境中安心學習。圖／新北社會局提供
「新北市銀髮俱樂部先修班」將樂齡課程帶進社區公寓大廈，讓長者下樓就能運動，在熟悉環境中安心學習。圖／新北社會局提供

社會局 銀髮族 新北

延伸閱讀

青年社區參與行動徵件到3月5日 最高可獲35萬行動金

高雄男侮辱陸配「外來病毒」 還在社區Line群投票羞辱

天慈愛心功德會「點亮希望 讓愛飛揚」 發放1,157戶弱勢家庭關懷金

肌萎勇者張孜維奪金鷹獎 克服限制展現生命力量

相關新聞

北市領重陽金多元管道亂 長者4個月前就開始問…里長提解方

北市長者領取重陽敬老金有多元管道，不過許多長輩搞不清楚，11月才開始領，有長者8月就開始問，有里長向市府提案，認為北市府...

賽博龐克感！北捷「這處」地下街再造完工 目標年收1億

台北捷運西門站地下街近期完成再造計畫，整體打造出科技感十足的霓虹光影，並導入二次元動漫、K-pop、潮流玩具等。北捷表示...

公有市場私下轉租翻倍賺 北市議員：稽查力道不足

台北市公有傳統市場面臨高齡化狀況，導致有些攤商無力經營，北市議員詹為元發現不少違法轉租、分租情勢，原先年租金只要2萬多元...

新北市美術館參觀人數創新低 民代籲不該曲高和寡

新北市美術館開幕以來人數創新低，地方民代直言「花若盛開，蝴蝶自來」，市府當初承諾打造的是「全民美術館」，不應淪為曲高和寡...

交通事故量高引關注 三重重新路圓環擬改正交路口改善行安

新北市三重區重新路與中正北路圓環交通事故頻傳，近3年累積逾300件，行人穿越距離最長達250公尺，引發地方長期關注。新北...

結合歷史與永續 淡水古蹟博物館商店「滬尾公行」亮相

新北市立淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店「滬尾公行」即日起開幕。歷經半年整修，原行政辦公室轉型為全新展售空間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。