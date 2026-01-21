快訊

總預算8度被擋 卓榮泰要求與立院直接辯論：由民眾做公決

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

聽新聞
0:00 / 0:00

公有市場私下轉租翻倍賺 北市議員：稽查力道不足

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員詹為元說，公有傳統市場攤商租金每個月約1到2千元，但是轉租可以按天計價。示意圖。本報資料照片
北市議員詹為元說，公有傳統市場攤商租金每個月約1到2千元，但是轉租可以按天計價。示意圖。本報資料照片

台北市公有傳統市場面臨高齡化狀況，導致有些攤商無力經營，北市議員詹為元發現不少違法轉租、分租情勢，原先年租金只要2萬多元，轉租後竟可達36萬元，然而，市府查處的力道不足，呼籲應提出合理退場機制提高誘因。市場處表示，會定期與不定期稽查，若查處到第二次就會要求退場。

詹為元指出，根據市場處統計，2025年全市公有零售市場攤位數為7517攤，絕大多數仍是依市場處規定的使用契約，然而，有些攤商由於高齡化、無力經營，因而私下轉租、分租情形。以長春市場為例，契約攤商約租金約1700元，但是社群平台轉租的行情可達，每天1000元。

他說，以此換算，簽約攤商的年租金為2萬580元，但轉租一年竟可以達36萬元，年收入遠高於自行經營成本，已嚴重扭曲市場租賃秩序。市府應檢討現行租金制度與實際市場運作的落差。

詹為元說，尤其依照北市零售市場自治條例，攤位轉租、分租明確違法，但近五年實際查處案件僅33件，甚至有年度0查處情形，顯示現行稽查與管理明顯不足。

除此之外，他說，正因為有些攤商是轉租，市府在推動電子支付、數位化及市場現代化政策，攤商並非原攤主本人，所以無法申請相關補助，進而導致政策執行成效不彰。

詹為元呼籲市府，應提供退場機制，包含歸還攤位或依法轉讓，也要研議更具誘因與彈性的合理退場機制，以促進市場攤位流動與世代交替。

市場處表示，轉租、其它違規稽查部分，稽查期程上分為定期與不定期現場稽查，除每月有排定期程至各市場突襲稽查外，另管理員不定期至市場執行業務時也同時巡查市場，倘查獲違規情事，則會依法規處理。

公有市場零售科長簡靖閎補充，轉租的舉證確實有些複雜，第一線處理時曾有遇過攤主現場不在，即使開罰也可以再舉證說，當時是送貨等原油，所以較難直接開罰。不過，若抓到轉租第一次就是每個月使用費的12倍，第二次就會直接要求退場。

他說，針對民眾檢舉有轉租行為的市場，市場處也會提高稽查頻率，並依法處理違規情事並讓攤商遵守規定。同時在退場機制部分，也會與議員等單位研議，如何有效防止轉租的狀況。

退場機制 攤商 查處

延伸閱讀

1.1萬元入住北市文教區17坪房 興隆社宅E區招租了

北市教師脫北多嚴重…高嘉瑜曝教學一現況：全國同薪非公平

這是詐騙...北投焚化廠遭冒名辦活動 北市環保局報警了

北市衡陽35單身族聯誼 1月23日起線上報名

相關新聞

北市領重陽金多元管道亂 長者4個月前就開始問…里長提解方

北市長者領取重陽敬老金有多元管道，不過許多長輩搞不清楚，11月才開始領，有長者8月就開始問，有里長向市府提案，認為北市府...

賽博龐克感！北捷「這處」地下街再造完工 目標年收1億

台北捷運西門站地下街近期完成再造計畫，整體打造出科技感十足的霓虹光影，並導入二次元動漫、K-pop、潮流玩具等。北捷表示...

公有市場私下轉租翻倍賺 北市議員：稽查力道不足

台北市公有傳統市場面臨高齡化狀況，導致有些攤商無力經營，北市議員詹為元發現不少違法轉租、分租情勢，原先年租金只要2萬多元...

新北市美術館參觀人數創新低 民代籲不該曲高和寡

新北市美術館開幕以來人數創新低，地方民代直言「花若盛開，蝴蝶自來」，市府當初承諾打造的是「全民美術館」，不應淪為曲高和寡...

交通事故量高引關注 三重重新路圓環擬改正交路口改善行安

新北市三重區重新路與中正北路圓環交通事故頻傳，近3年累積逾300件，行人穿越距離最長達250公尺，引發地方長期關注。新北...

結合歷史與永續 淡水古蹟博物館商店「滬尾公行」亮相

新北市立淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店「滬尾公行」即日起開幕。歷經半年整修，原行政辦公室轉型為全新展售空間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。