公有市場私下轉租翻倍賺 北市議員：稽查力道不足

台北市公有傳統市場面臨高齡化狀況，導致有些攤商無力經營，北市議員詹為元發現不少違法轉租、分租情勢，原先年租金只要2萬多元，轉租後竟可達36萬元，然而，市府查處的力道不足，呼籲應提出合理退場機制提高誘因。市場處表示，會定期與不定期稽查，若查處到第二次就會要求退場。

詹為元指出，根據市場處統計，2025年全市公有零售市場攤位數為7517攤，絕大多數仍是依市場處規定的使用契約，然而，有些攤商由於高齡化、無力經營，因而私下轉租、分租情形。以長春市場為例，契約攤商約租金約1700元，但是社群平台轉租的行情可達，每天1000元。

他說，以此換算，簽約攤商的年租金為2萬580元，但轉租一年竟可以達36萬元，年收入遠高於自行經營成本，已嚴重扭曲市場租賃秩序。市府應檢討現行租金制度與實際市場運作的落差。

詹為元說，尤其依照北市零售市場自治條例，攤位轉租、分租明確違法，但近五年實際查處案件僅33件，甚至有年度0查處情形，顯示現行稽查與管理明顯不足。

除此之外，他說，正因為有些攤商是轉租，市府在推動電子支付、數位化及市場現代化政策，攤商並非原攤主本人，所以無法申請相關補助，進而導致政策執行成效不彰。

詹為元呼籲市府，應提供退場機制，包含歸還攤位或依法轉讓，也要研議更具誘因與彈性的合理退場機制，以促進市場攤位流動與世代交替。

市場處表示，轉租、其它違規稽查部分，稽查期程上分為定期與不定期現場稽查，除每月有排定期程至各市場突襲稽查外，另管理員不定期至市場執行業務時也同時巡查市場，倘查獲違規情事，則會依法規處理。

公有市場零售科長簡靖閎補充，轉租的舉證確實有些複雜，第一線處理時曾有遇過攤主現場不在，即使開罰也可以再舉證說，當時是送貨等原油，所以較難直接開罰。不過，若抓到轉租第一次就是每個月使用費的12倍，第二次就會直接要求退場。

他說，針對民眾檢舉有轉租行為的市場，市場處也會提高稽查頻率，並依法處理違規情事並讓攤商遵守規定。同時在退場機制部分，也會與議員等單位研議，如何有效防止轉租的狀況。