新北市美術館參觀人數創新低 民代籲不該曲高和寡

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市美術館在2025雙北世界壯年運動會期間，創下21萬人次參觀數。本報資料照片
新北市美術館在2025雙北世界壯年運動會期間，創下21萬人次參觀數。本報資料照片

新北市美術館開幕以來人數創新低，地方民代直言「花若盛開，蝴蝶自來」，市府當初承諾打造的是「全民美術館」，不應淪為曲高和寡、難以親近的高冷場域。

新北市美術館去年4月25日開館，當月雖然只有6天，但入園人次達4.9萬人次，5月因免門票加上世壯運閉幕活動，一度暴增到21萬人次，但根據統計資料，6月降至17萬人次、7月8.2萬人次、8月7.7萬人次，9月則到了4.7萬人次。

10月因國慶升旗活動，入園人次回到7.1萬人次，不過最新統計11月再降至5萬，12月更只有3.7萬跌入谷底。

新北市議員呂家愷表示，他始終堅信一個簡單原則，「花若盛開蝴蝶自來」，別的縣市有讓人記憶深刻的殭屍展、法老展、奈良美智展，而新北美術館開館至今有創造市民難忘的藝術回憶了嗎？

他提醒市府不要忘了當初你們承諾市民的花是朵名為「全民美術館」的花，不應變成「曲高和寡」的高冷神秘花，更別把希望寄託在即將開通的三鶯捷運線，面對人次探底一事，期許市府可以好好檢討原因，別辜負市民對這座美術館的期待。

新北市議員蘇泓欽指出，該美術館開館初期人潮多屬可預期，但後續參觀人數下滑速度過快，幾乎呈現雪崩式下降，顯示經營定位與內容吸引力不足。他表示，自己多次實地走訪，整體氛圍給人不易親近的感覺，附設商店販售的文創商品也過於曲高和寡，缺乏一般民眾容易購買的文具或生活用品，難以形成回訪與消費動機。

蘇泓欽認為，展覽內容過度執著於「純藝術」，忽略一般民眾的理解門檻與興趣，藝術其實可以更大眾化，動漫與IP展覽同樣是一種藝術形式，市府應轉換思維。他指出，未來捷運三鶯線通車後，交通只是基本條件，關鍵仍在內容是否吸引人，建議與動漫或知名IP洽談授權，串聯美術館與老街發展展覽與消費，讓藝術真正走入庶民生活。

美術館 蘇泓欽

相關新聞

賽博龐克感！北捷「這處」地下街再造完工 目標年收1億

台北捷運西門站地下街近期完成再造計畫，整體打造出科技感十足的霓虹光影，並導入二次元動漫、K-pop、潮流玩具等。北捷表示...

交通事故量高引關注 三重重新路圓環擬改正交路口改善行安

新北市三重區重新路與中正北路圓環交通事故頻傳，近3年累積逾300件，行人穿越距離最長達250公尺，引發地方長期關注。新北...

結合歷史與永續 淡水古蹟博物館商店「滬尾公行」亮相

新北市立淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店「滬尾公行」即日起開幕。歷經半年整修，原行政辦公室轉型為全新展售空間...

配合工程施作 國1林口南下路段連2晚全線封閉

交通部高速公路局辦理國道1號林口交流道改善工程，1月26、27日連續2天，每天深夜10時至隔天上午6時封閉南下40.3公...

1.1萬元入住北市文教區17坪房 興隆社宅E區招租了

北市社宅去年5度招租，超過5.1萬件申請案。北市住宅及都市更新中心今宣布，文山區興隆社宅E區247戶即日起至2月3日開放...

