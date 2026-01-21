交通事故量高引關注 三重重新路圓環擬改正交路口改善行安

新北市三重區重新路與中正北路圓環交通事故頻傳，近3年累積逾300件，行人穿越距離最長達250公尺，引發地方長期關注。新北市交通局已啟動平面動線改善評估，初步規畫將現行五岔圓環改為2處相鄰的正交路口，以降低車流交織風險、縮短行人通行距離；地方民代也指出，該圓環設計已不符現代行人與機車用路需求，支持市府朝人本、安全方向改造。

新北市議員彭佳芸表示，過去確實接獲不少民眾陳情，反映該圓環車流量大、汽機車路線交錯，常因未保持安全距離而發生事故，機車與機車擦撞比例更超過4成，受限於原始路型，多次會勘改善成效有限。她也指出，除機車族外，長輩與家長同樣深受其擾，不少人反映路口過於複雜、距離過寬，必須繞行增加人車衝突與步行時間，且周邊鄰近三重衛生所、聯合醫院與綜合體育場，推嬰兒車或帶孩子通行風險更高。

針對改造方向，彭佳芸強調，1970年代設計該圓環時以汽車通行為主，尚未納入行人安全概念，此次調整為正交路口，可更符合汽機車用路習慣，同時大幅改善行人動線，預估行人穿越距離可縮短約43%，並增設行人庇護島，提升長輩與親子通行安全。她也肯定市府爭取中央補助推動改善，但提醒施工前須妥善規畫替代路線並加強宣導，工程設計上可強化庇護島結構，並導入AI攝影機等智慧交通系統，即時掌握車流、調整號誌秒數，提高路口效率。

交通局則說明，統計112年至114年間，該路口A1事故0件、A2事故208件、A3事故138件，顯示車流交織風險偏高，現正撰擬交通分析報告，預計3月底提送養工處辦理後續工程。交通局指出，圓環改為兩處相鄰路口後，可讓車行動線更清楚，也能讓行人更直捷通行，有助整體交通安全改善。

此外，對於市民關心圓環上方中正陸橋是否拆除，彭佳芸也強調，此次僅針對平面道路改善，並未討論陸橋存廢，且中正陸橋肩負引流北市與三重間車流功能，拆除恐對市區交通造成衝擊，多數市民與她本人皆不支持拆除，呼籲民眾放心。

一名經常行經此圓環的謝姓男子直言，自己雖然已經走習慣，但仍覺得圓環動線相當複雜，「熟的人知道怎麼切，但外地人一定會走錯，不是切太早就是切太晚。」他認為，圓環並非萬用設計，車流大、路口多的地方反而容易增加衝突點，「現在很多路型其實不太適合圓環，該慢慢退場就要退場，不然對行人、機車都不友善。」